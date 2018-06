Cel mai amendat dintre protestatarii #Rezist s-a legat cu lantul de gardul Guvernului, iar jandarmii l-au luat pe sus. Filmul evenimentului

Ziare.

Incidentul a fost transmis live pe Facebook de cativa jurnalisti. Cristian Mihai Dide a venit la Palatul Victoria cu un banner prin care isi afirma sustinerea pentru Rosia Montana (in contextul in care Guvernul a cerut suspendarea procedurii de includere a Rosiei Montana in Patrimoniul UNESCO), dorind sa initieze un "protest silentios".Tanarul s-a legat cu un lant foarte gros de gardul Palatului Victoria, plasandu-se pe spatiul verde dintre gard si trotuar.El le-a aratat jurnalistilor de la Passport Productions care il filmau un document prezentat intr-un proces derulat in Bucuresti, sub semnatura directorului general al Jandarmeriei Romane, care i-ar fi permis sa protesteze in acel spatiu.La cateva minute de la declansarea protestului, in zona au venit peste 10 jandarmi si doua dube negre. Unii dintre jandarmii prezenti au inceput chiar sa filmeze cu telefoanele mobile, in timp ce un altul a venit cu clestele si a taiat lantul de la piciorul lui Dide.Imediat, protestatarul a fost instiintat ca e acuzat de incalcarea art. 368 din Codul Penal, mai exact de "instigare la infractiune"."Instigati sa luati cu asalt Guvernul", a explicat jandarmul, in timp ce jurnalistilor care transmiteau live pe Facebook li s-a cerut brutal sa "degajeze calea".A urmat o lunga negociere intre Dide si cativa jandarmi cu functii. Protestatarul a fost invitat la duba pentru discutii, dar a refuzat."Va rog sa mergeti acolo, ca va iau cu forta!", a replicat unul dintre jandarmi.Paul Wagner, unul dintre cei care filmau momentul, a fost impiedicat cateva clipe sa filmeze. "O institutie a statului roman incalca Constitutia! Protestul este legal si presa e libera!", a subliniat jurnalistul.Unul dintre oamenii legii, care s-a declarat "agent constatator", i-a spus lui Dide ca a comis o contraventie, iar acesta a recunoscut, dar a explicat ca poate fi amendat oricum, asa ca nu e nevoie sa fie bagat la duba. Totusi, acolo a ajuns, tarat in genunchi de doi jandarmi, care i-au sucit mainile la spate.In permanenta, jandarmii le-au cerut jurnalistilor sa nu filmeze si chiar i-au bruscat.Mai mult, unei tinere care filma i s-a cerut cartea de identitate de catre plutonierul adjutant Manolache George, desi ea avea ecusonul de jurnalist atarnat la gat."Nu ma intereseaza ce faceti dvs. Vreau cartea de identitate! Dvs v-ati impins in noi! Ne-ati obstructionat in exercitarea atributiilor. Ati sarit pe noi, ne-ati agresat!", a sustinut jandarmul."Eu sun la politie. Am 1,6 m si 48 de kg, cum sa va agresez?!", a replicat indignata Madalina Rosca Jandarmul s-a dus la duba cu legitimatia tinerei, iar dupa ce i-a adus-o inapoi duba a parasit zona."E prima oara in cariera mea de documentarist cand patesc asa ceva. Am filmat in Siria, in Afganistan, unde munca jurnalistului e respectata. In Romania, in ultimul an, am vazut abuzuri fara margini (...) Asa ceva nu mi s-a mai intamplat niciodata. A fost un protest silentios in spatiul verde dintre gard si trotuar, despre care Jandarmeria in instanta a precizat ca e legal. (...) Niciodata de cand filmez pentru varii ocazii, de la televiziunea nationala pana la filmari de guerilla in zone de conflict, nu am mai vazut asemenea comportament, chiar in locuri unde institutiile de stat sunt abuzive (...) Isi bat joc de noi", a comentat Madalina Rosca.