"Cele 3 solicitari #Rezist facute premierului Tudose si o concluzie: Protestele continua!"

Un reprezentant al protestatarilor, Mihai Politeanu (Initiativa Romania), a prezentat presei la iesire cele 3 solicitari ale comunitatii #Rezist pentru seful Executivului:1. Sesizarea Comisiei de la Venetia in legatura cu pachetul de Legi ale Justitiei si in viitor cu modificarile aduse Codurilor Penale2. Prorogarea (amanarea) aplicarii Legilor Justitiei prin ordonanta de urgenta pana la momentul in care Comisia de la Venetia isi spune punctul de vedere si are loc un dialog real cu toate partile interesate (inclusiv magistrati)3. Demiterea imediata a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, "care demult nu mai este un partener credibil atat pentru societatea civila, pentru institutiile statului, cat si pentru partenerii externi".Reprezentantul #Rezist a precizat ca de la Tudose au primit un singur raspuns si nici ala categoric, legat de prima solicitare. Premierul a spus ca se va interesa asupra discutiilor pe care Tudorel Toader le-a avut deja pe Legile Justitiei cu Comisia de la Venetia.Cat despre amanarea aplicarii Legilor Justitiei prin OUG, Mihai Politeanu a spus ca premierul a dat un raspuns destul de general, acela ca Executivul nu-si asuma ordonante de urgenta in materie penala.Cat despre demiterea lui Tudorel Toader, Mihai Politeanu a spus ca a considerat raspunsul negativ, desi premierul nu a spus clar NU.: "Aceasta intalnire nu este imbucuratoare si evident solutia este in continuare proteste si inca o data proteste, pana ce aceste Legi ale Justitiei si aceste modificari la legislatia penala vor fi stopate cu totul".Politeanu a adaugat ca vor mai exista consultari cu premierul Tudose si pe alte teme de interes, nu numai Legile Justitiei.La randul sau, presedintele ANOSR, Marius Deaconu, a spus ca modificarile la Legile Justitiei sunt daunatoare, iar intalnirea de miercuri de la Guvern nu va rezolva multe dintre probleme, insa considera ca discutiile cu premierul au fost un prim pas spre comunicare.La randul sau, delegatul organizatiilor din diaspora, Radu Dumitriu, a afirmat ca, dincolo de nemultumirile legate de Legile Justitiei, premierul a promis o intalnire separata cu reprezentantii Diasporei pentru a discuta despre votul romanilor din strainatate."Ne uitam la 2019 si 2020, vrem sa evitam situatiile care au existat in anii trecuti si discutia va fi punctuala pe modul in care Executivul poate organiza punctual alegerile, astfel incat romanii din Diaspora sa fie bine reprezentati si votul sa fie accesibil si eficient", a spus Dumitriu, citat de News.ro.Surse de la Guvern citate de Realitatea TV tramsmit ca ministrul Justitiei si-ar fi delegat atributiile in aceste ultime zile din 2017.Intr-un comunicat remis Ziare.com de Initiativa Romania se precizeaza ca pe langa cele 3 solicitari de mai sus, Alexandru Socol, delegat al organizatiei Coruptia Ucide, a adus in discutie problema interpretarii abuzive a legii 60, articolul 3, privind protestele, urmand sa aiba loc o discutie cu reprezentanti ai Jandarmeriei pe acest subiect.Amintim ca premierul Mihai Tudose si reprezentanti ai protestatarilor s-au intalnit miercuri, la ora 11:00, la Guvern. La intalnirea cu premierul au participat sapte delegati din partea organizatiilor civice, "astfel incat sa poata avea un dialog coerent si clar", potrivit unui comunicat remisde Initiativa Romania.Astfel, la Guvern au mers Alexandru Socol (Coruptia Ucide), Ciprian Ciocan (Va Vedem din Sibiu), Laurentiu Stefanescu (Initiativa Timisoara), Marius Deaconu (Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania), Mihai Politeanu (Initiativa Romania), Mihai Tudorica (#REZISTENTA) si Radu Dumitriu (delegat al organizatiilor din Diaspora).Intalnirea are loc dupa ce 43 de organizatii i-au cerut premierului sa isi rezerve timp pentru a discuta cu reprezentantii protestatarilor pana la sfarsitul anului In cateva ore de la transmiterea solicitarii, premierul Mihai Tudose a acceptat propunerea printr-un comentariu pe Facebook.