Ciolacu a mers la padurarii care protesteaza la Parlament si i-a chemat la discutii (Video)

Delegatia este alcatuita din 10 persoane, iar discutiile vor fi tehnice, a precizat reprezentantul Silva.Invitatia la discutii a venit de la liderul Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care a coborat in mijlocul protestatarilor prezenti la intrarea din parcul Izvor.Amintim ca sute de silvicultori protesteaza, marti, in fata sediului Camerei Deputatilor de la Parlament, pe fondul intensificarii cazurilor de agresiune asupra personalului silvic.Potrivit organizatorilor, evenimentul care este programat sa se desfasoare in intervalul orar 10:00 - 14:00 isi propune, totodata, comemorarea celor sase silvicultori care au fost omorati in ultimii ani de hotii de lemn."In ultimii ani, au fost omorati de hotii de lemn 6 padurari (Pop Liviu Pavel - Directia Silvica Maramures, Gorcioaia Raducu - Directia Silvica Iasi, Oul Ieronim - Directia Silvica Bistrita, Boboc Danel - Directia Silvica Gorj, Chirita Victor - Directia Silvica Dolj, Dogaru Gheorghe - ICAS Brasov), iar peste 650 de silvicultori au fost agresati, batuti, amenintati cu moartea, atacati cu topoare, cutite si chiar impuscati de infractorii surprinsi in timp de taiau si sustrageau material lemnos sau de braconieri.Intensificarea atacurilor asupra personalului silvic este rezultatul unei campanii de denigrare sustinuta de anumiti factori politici si unele grupuri de interese, cu scopul de a diminua autoritatea silvicultorilor in indeplinirea atributiilor de paza a padurii si discreditarea acestora prin prezentarea deformata a realitatii din sectorul silvic", precizeaza Federatia Silva.Totodata, silvicultorii atrag atentia ca Statutul personalului silvic a fost retrimis la Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice, desi la ultimul protest organizat in data de 24 septembrie 2019 acestia au primit asigurari ca documentul va fi dezbatut si adoptat in regim de urgenta de Camera Deputatilor.In 2019, Federatia Sindicatelor Silva a organizat sase actiuni de protest in care a solicitat modificarea si completarea urgenta a Statutului personalului silvic.La actiunea de protest din data de 29 octombrie 2019 sindicatele din silvicultura vor sustine urgentarea modificarii si completarii Statutului personalului silvic, lege prin care trebuie intarita autoritatea silvicultorilor in exercitarea atributiilor de serviciu, asigurata dotarea cu armament de serviciu si mijloace tehnice de aparare, asigurata dotarea cu mijloace de transport si comunicatii adecvate, asigurata dotarea cu uniforme de serviciu, includerea in conditii speciale de pensionare a silvicultorilor si asigurarea unor conditii decente de salarizare pentru intreg personalul silvic.De asemenea, acestia solicita respingerea proiectului de lege PL-x nr. 9/2019 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere.In plus, silvicultorii cer respingerea proiectului de lege PL-x nr. 361/2019 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic si pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestei aratand, in context, ca prin legiferarea acestei initiative, proprietatea publica a statului se va diminua cu o suprafata de peste 1,2 milioane hectare de paduri, fiind in pericol peste 5.000 de locuri de munca.La protestul de marti au fost invitati sa participe, alaturi de silvicultori, mai multi oficiali printre care: presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, premierul demis Viorica Dancila, precum si directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, si presedintele Confederatiei Sindicale Nationale Meridian, Ion Popescu.