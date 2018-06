Coalitia PSD-ALDE a aranjat ca microbuzele si masinile participantilor la mitingul de sambata sa fie parcate in curtea Parlamentului

Ziare.

"Pentru evenimentul care este programat sambata, in cursul zilei si al dupa amiezii, probabil ca unii parlamentari vor dori sa vina la Parlament pentru a se intalni cu o serie de cetateni. Ca atare a trebuit, desi mi se pare absolut nenecesar, sa voteze Biroul Permanent utilizarea parcarii sambata de catre parlamentari.Mi se pare un exces de birocratie din partea aparatului Parlamentului, dar trebuie sa facem si lucruri de acest gen. Am dat aprobare pentru ca parcarea sa fie folosita in ziua de sambata de parlamentari. Daca o sa vina si invitatii, trebuie sa stiti ca si invitatii care vin zi de zi tot cu masinile vin, tot in parcare intra, e clar", a spus presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, citat de Mediafax.In timp ce Tariceanu foloseste termenul de invitati, senatorul Adrian Wiener si deputatul Claudiu Prisnel (ambii de la USR) spun ca in parcare vor fi lasate microbuzele si masinile participantilor."Palatul Parlamentului transformat in casa PSD. Biroul Permanent al Parlamentului tocmai a decis sa transforme parcarea Parlamentului in locul de adunare al microbuzelor PSD care vor sosi in Bucuresti sambata la mitingul de sustinere al lui Liviu Dragnea. Abuz dupa abuz", a scris Claudiu Prisnel pe Facebook. "Biroul Permanent Reunit al Parlamentului a decis (prin vot majoritar cum altfel) sa deschida parcarea Parlamentului pentru microbuzele si masinile participantilor la Mitingul organizat de PSD, sambata. In rest, parcarea e cu bariere si paza militarizata", a notat si Adrian Wiener pe Facebook. Si liberalii au criticat decizia, sustinand ca este inacceptabil ca parcarea sa fie folosita "in interes de partid"."S-a votat ca aceasta cladire sa devina cladirea PSD-ALDE. Vor sa vina sa parcheze aici automobilele cu care vor veni la miting. Din punctul PNL este de neacceptat ca aceasta instituie ca aceasta institutie sa fie folosita ca obiect in interes de partid. Practic ne demonsteraza ca in Romania nu exista altceva decat partidul lor.Au spus prima data ca au un eveniment la care participa membrii lor si trebuie sa parcheze masinile la Parlament. Aceasta decizie nu are ncio legatura cu parlamentarii, vor sa adua masinile cu care transporta parlamentarii la Parlament. Fac ce vor in aceasta Institutie. (...) Noi avem voie sa aducem vizitatori numai in timpul programului, in weekend nu poti veni cu vizitatori, pentru ca nu e nimeni. Ei au avut nevoie de acest vot pentru ca in weekend nu se lucreaza la Parlament. Este revoltator", a sustinut Dan Vilceanu, deputat PNL.