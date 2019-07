Colegii Alexandrei protesteaza in fata Politiei Caracal: Alo, 112, sunt Alexandra si vreau sa traiesc (Video)

Ziare.

Tinerii adunati, luni seara, in fata sediului Politiei din Caracal spun ca inca spera ca Alexandra este in viata si sustin ca incearca, prin acest protest, sa schimbe ceva, pentru colega si prietena lor."Imi pare rau ca am crezut in voi. De azi eu nu mai sun la 112", este mesajul scris pe o coala de hartie purtata de o colega a Alexandrei. Un alt mesaj transmis de tineri este: "Trebuie sa suni de miercuri seara daca ai probleme joi, asa e la noi in tara, semneaza 112".Cei mai multi dintre colegii Alexandrei poarta tricouri pe care scrie Alexandra # Erou."Birocratie, tot, tot... Nu va fie frica. Era o poezie, nu stiu cine a scris-o. Zicea asa: Traiesc aceia care lupta, iar cei fricosi se plang si mor. De-i vezi murind, lasa-i sa moara, caci moartea e menirea lor. Nu stati, vorbiti, sa nu va fie frica, ca nu au ce sa va faca, fara noi nu pot trai javrele", le-a transmis un adult copiilor strinsi in fata Politiei.Alexandra Macesanu (15 ani) a disparut miercuri, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut in aprilie 2019 si Luiza Melencu (18 ani) . Suspectul, Gheorghe Dinca, a fost identificat abia vineri, dupa ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-si anunta rapirea. Dinca si-a recunoscut duminica faptele si a spus le-a omorat pe fete si ca a ars cele doua cadavre.