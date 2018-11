Condamnari in dosarul ultrasilor care au devastat Piata Victoriei in februarie 2017: Galeriile au fost chemate la protest

Au deturnat protestul pasnic

Sentinta Judecatoriei Sectorului 1:

Ziare.

com

Decizia nu este definitiva si poate fi contestata la Tribunalul Bucuresti. Potrivit minutei instantei, magistratii au confiscat doua cutite. O parte dintre cei implicati trebuie sa plateasca catre 4 jandarmi daune materiale si morale pentru prejudiciile suferite. Este vorba de sume in cuantum de 37.000 de euro, 6.000 de euro, 22.000 de euro si 2.200 de euro.Tinerii care au fost condamnati la inchisoare cu executare trebuie sa respecte mai multe masuri si sa munceasca in folosul comunitatii.In februarie 2017, peste 150.000 de persoane participau la un protest pasnic in fata Guvernului. La fel ca la mitingul diasporei din 10 august, un grup mic, atunci de maximum 50 de persoane, a inceput sa-i provoace pe jandarmi si sa instige la violente. In ambele cazuri, printre cei care au declansat violentele au fost si ultrasi, suporteri ai unor echipe de fotbal din Bucuresti.Concluzia procurorului la finalul investigatiilor: "Din ansamblul materialului probator administrat in cauza, reiese ca galeriile au fost chemate la protest, ca unii dintre suporteri, chiar anterior incidentelor, s-au exprimat ca sunt doar niste pioni pe tabla de sah, ca membrii organizatiilor de suporteri au fost prezenti la protest indemnand la violente".- avertisment.- 2 ani si 6 luni cu suspendare.- 1 an si 4 luni cu suspendare- 1 an si 10 luni cu suspendare.- 1 an si 8 luni cu suspendare.- 1 an si 6 luni cu suspendare.- 1 an si 3 luni cu suspendare.- 4 ani si 6 luni inchisoare si 3.000 lei (150 zile-amenda X 20 lei) amenda penala, dupa contopirea cu o alta sentinta.- achitat.- 2 ani si 6 luni cu suspendare.- 2 ani cu suspendare.- 2 ani si 6 luni cu suspendare.- 2 ani si 6 luni cu suspendare.- avertisment.