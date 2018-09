Conducerea Curtii de Apel Bucuresti se delimiteaza de protestul magistratilor

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Curtii de Apel Bucuresti, conducerea instantei arata ca nu a existat un acord din partea institutiei si nici o notificare prealabila sau informare cu privire la intentia de organizare a acestui protest, "desi consideram ca acestea ar fi fost necesare, data fiind afectarea imaginii acestei instante.""Asa cum s-a aratat si cu ocazia protestelor anterioare, desfasurate in imprejurari similare, conducerea Curtii de Apel Bucuresti se delimiteaza de astfel de manifestari si subliniaza necesitatea adoptarii de catre judecatori a unei conduite responsabile in limitele stabilite prin Statutul profesiei si normele deontologice in vederea respectarii principiului separatiei puterilor in stat si al echilibrului intre acestea", arata Curtea de Apel Bucuresti.Reprezentantii Curtii mai mentioneaza ca institutia nu a avut nicio implicare in organizarea acestui eveniment, iar participarea unor colegi judecatori, "in majoritate de la alte instante decat Curtea de Apel Bucuresti, trebuie sa fie asumata de catre fiecare dintre acestia."I.S.