Covor de hartie cu peste 140.000 de semnaturi impotriva Legilor Justitiei, la Senat. Cum au reactionat cei de la PSD (Video)

Ziare.

com

Initiatorii acestei campanii au sustinut ca vor sa vada daca senatorii vor calca peste acest covor, asa cum, pana acum, "au fost dispusi sa calce in picioare dorinta cetatenilor".Daca dintre parlamentarii Opozitiei unii au si semnat acele liste, cei ai Puterii n-au fost deloc impresionati, ba chiar au insinuat ca cei de la Declic au luat numele semnatarilor din "cartea de telefon"."Eu as fi curios sa vad semnaturile, aici vad doar o lista de nume. Stiti, suntem putin mai circumspecti. Unde exista acele semnaturi? Le-ati luat din Pagini nationale, din cartea de telefon? Ni le puteti aduce si noua, sa le vedem? Un demers de vazut si revazut", a comentat senatorul PSD Radu Preda.Colegul sau de partid, senatorul PSD Adrian Tutuianu , nu a comentat listele, dar a spus ca 140.000 de semnaturi nu inseamna ca toata lumea e de aceeasi parere."Sigur, e o forma si asta de a spune ceva, dar nu cred ca e cea mai potrivita. Legile Justitiei au trecut prin Parlament, au ajuns la CCR pune un filtru constitutional adecvat ca sa solutionam eventualele dispute dintre noi si cand se vor intoarce in Parlament vor fi din nou discutii si pe urma vor merge la presedinte.Al doilea filtru este filtrul presedintelui, care are posibilitatea, prin cerere de reexaminare, sa mai intoarca inca o data. 140.000 de semnaturi nu inseamna ca exista toata lumea de aceeasi parere. Sa stiti ca o lege, de cand exista democratie, exprima vointa, de regula, a unei majoritati, niciodata nu poate impaca pe toata lumea", a afirmat Tutuianu.Senatorul PMP Gabi Ionascu a spus ca cei de la PSD si ALDE ar face bine sa se abtina de la comentarii si sa treaca legile regulamentar prin fiecare Camera a Parlamentului, nu "pe la Comisia domnului Iordache"."Macar sa se abtina de aici incolo, fiindca urmeaza si Codurile penale. Cred ca ar trebui sa le citeasca, poate isi gasesc rude sau prieteni. Sper ca si ei vor intelege de ce au semnat cei 140.000 de cetateni, fiindca ceea ce s-a intamplat nu cred ca este in regula. Nu este in regula nici din punct de vedere procedural, mai ales ca stim foarte bine ca aceste legi trebuiau sa treaca prin fiecare Camera in parte, pe de o parte, si pe la fiecare comisie si nu pe la Comisia domnului Iordache", a spus Ionascu.Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat ca el a si semnat petitia, "ca cetatean si nu ca senator" si ca initiativa reprezinta "un protest cat se poate de pasnic al unor cetateni care sunt exasperati de felul in care majoritatea parlamentara a inteles sa darame arhitectura sistemului judiciar"."Mi se pare foarte graitoare aceasta forma de protest, oameni care se pun cu semnaturile lor la nivelul solului, pe unde trecem cu totii inainte sa intram sa facem legile. Mi se pare o forma suprema de protest", a mai spus el.