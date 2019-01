Criza in energie: Un grup al Termocentralei Rovinari a fost inchis din lipsa de carbune

Ziare.

Momentan, aici mai functioneaza doua grupuri energetice, insa si acestea sunt in pericol si ar putea fi inchise dupa ora 12:00, potrivit Digi24.La scurt timp, ar putea urma si celelalte complexuri energetice.Amintim ca minerii de la cele 10 cariere din Gorj sunt in greva de 6 zile.Greva la CE Oltenia a fost declansata vineri, iar luni peste 2.000 de mineri protestau, cerand majorarea salariilor, vouchere de vacanta si reducerea varstei de pensionare. Pana la urma, intreaga activitate miniera a complexului a fost blocata, iar acesta a inceput sa functioneze pe baza unei rezerve de carbune.Miercuri dimineata, administratia CE Oltenia a anuntat ca - dupa o noapte de negocieri cu sindicatele - s-ar fi ajuns la o intelegere, prin majorarea salariilor cu cel mult 700 de lei si acordarea voucherelor de vacanta.Sorin Boza, managerul CE Oltenia, a declarat ca deja activitatea din Cariera Jilt Nord s-a reluat si treptat administratia va incerca reluarea activitatii in toate carierele.Cu toate acestea, sute de angajati ai Carierei Lupoaia continua protestele.Tot miercuri, premierul Viorica Dancila a convocat o intalnire de urgenta pe tema protestelor de la CE Oltenia, la sediul Guvernului, insa nimeni nu a comunicat ulterior ce s-a discutat in cadrul intrevederii.CE Oltenia are 13.300 de angajati si a fost infiintata in 2012 prin fuziunea complexurilor energetice Turceni, Craiova si Rovinari cu Societatea Nationala a Lignitului Oltenia Targu-Jiu. Obiectul de activitate al CEO este producerea energiei electrice si termice pe baza de lignit, extractia si prepararea lignitului.Compania are 11 grupuri energetice, care cumuleaza o capacitate instalata de 3.240 MW si este controlata de stat, prin Ministerul Energiei. Practic, CE Oltenia livreaza 20% din energia produsa in Romania.