Cum a vazut Robert Negoita protestele de sambata: 20 de milioane de oameni nu au fost de acord, ca nu au fost acolo

"Cati au protestat aseara, acum doua seri... (sambata- n.r.)? 100.000, da?! Ok! 20 de milioane nu au fost de acord cu protestul, ca nu au fost acolo", a declarat primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita.El a tinut sa le transmita si un mesaj protestatarilor."Sa se autorizeze, asta e mesajul meu. Mie mi se pare o chestiune... Cand vrei sa traiesti intr-o tara civilizata in care statul de drept si legalitatea sa fie la putere si legea sa fie la putere, iar tu faci chestii ilegale... Ce costa sa-si asume cei care organizeaza, sa se duca sa ceara? Li s-a refuzat vreodata? Au solicitat si nu li s-a dat? Ne dorim o tara normala. Cred ca fiecare dintre noi trebuie sa contribuim pentru o tara normala, inclusiv dansii", a mai spus Robert Negoita. Romanii au iesit din nou in strada, sambata , la cel mai mare protest antiguvernamental de dupa abrogarea OUG 13.Aproape 60.000 de persoane au protestat in Bucuresti, iar alte 20.000 in multe orase din provincie si in zeci de tari unde se afla romani. Proteste ample au fost in Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.La Bucuresti a nins cateva ore, dar protestatarii nu s-au descurajat, adunandu-se intr-un numar foarte mare in centrul Capitalei.Legile Justitiei, modificarile din domeniul fiscal, precum si "situatia generala grava din toate celelalte domenii (sanatate, educatie, economie, infrastructura, cultura, ecologie) " sunt motivele care i-au facut pe oameni sa iasa in strada, se arata pe pagina de Facebook "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre".