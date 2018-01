Cum arata protestele din marile orase ale tarii. La Timisoara a aparut "caracatita coruptiei" cu chipul lui Dragnea (Galerie video)

Ziare.

Peste 3.000 de oameni protesteaza la Cluj-Napoca.In centrul orasului oamenii cer demisia Guvernului si ureaza liderului PSD, Liviu Dragnea, "La multi ani, cu executare!".Participantii la protest s-au adunat pe Bulevardul Eroilor, avand pancarte cu mesaje precum "Dragnea tot nu scapi de puscarie", "Penalii nu au ce cauta la guvernare" sau "Suntem cu ochii pe voi".Ei scandeaza "Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta!", "Demisia", "Jos PSD!", "Jos Guvernul!", "Hotii", "Dragnea si ai lui, tradatorii neamului", "Bucuresti nu uita, Clujul e de partea ta" si "Anticipate".Unul dintre organizatori a declarat ca protestul este organizat impotriva modificarilor preconizate de PSD la Legile Justitiei. "Nu dorim ca penalii sa fie numiti in functii publice", a spus acesta.La protestul de la Cluj sunt prezenti si lideri USR.Aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat, sambata seara, in centrul, pentru a protesta fata de Legile Justitiei, o "caracatita a coruptiei", cu chipul lui Liviu Dragnea, fiind formata pe platoul din fata Operei."Caracatita coruptiei" a fost confectionata dintr-un material rosu, pe care a fost lipita o imagine cu presedintele PSD.Caracatita are 15 tentacule, iar la capatul fiecaruia a fost prinsa cate o fotografie cu mai multi ministri sau lideri ai PSD-ALDE, printre care Calin Popescu-Tariceanu, presedintele ALDE, Carmen Dan, ministrul de Interne, sau Gabriela Firea, primarul Bucurestiului."Caracatita coruptiei" a fost ridicata de 15 protestatari, in timp ce timisorenii i-au huiduit pe cei aflati in imaginile prinse de tentacule."Iesim in strada pentru a apara statul de drept, sa aratam clasei politice ca ne pasa de ce doreste sa adopte", a declarat Adrian Marcu, unul dintre protestatarii din centrul Timisoarei.Manifestantii tin in maini pancarte cu mesaje precum "Autonomie tinutului Teleorman" sau "E prea bine-n inchisoare, V-as inchide in spitale" si striga "Bucuresti, rezista Bucuresti" si "Rezistam, nu cedam". De asemenea, oamenii canta imnul Romaniei.Protestatarii intentioneaza sa plece intr-un mars pe strazile Timisoarei.Fata de modificarile Legilor Justitiei au loc proteste, sambata seara, si la, unde peste 400 de oameni au iesit in strada.Lasi lasunt cate 200 de participanti pana la aceasta ora in strada.Laau iesit peste 400 de protestatari. Numarul protestatarilor este, insa, in continua crestere peste tot.Lasunt 400 de protestatari in centru.