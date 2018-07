Cum explica soferul masinii cu mesaj antiPSD alegerea numarului: Am consultat DEX-ul

Ziare.

com

"Masina e inmatriculata in aprilie. Cand am inmatriculat masina, eu am consultat DEX-ul si prima chestie scrie 'gura', 'a amagi', 'a duce cu vorba', exact ce face PSD. Cu numerele astea am vrut sa arat ca acestia sunt ei. A minti, de fapt. Asta e in DEX", a declarat tanarul.Razvan Stefanescu a povestit si cum a ramas fara numerele de inmatriculare care contineau mesajul antiPSD."Mi s-au cerut documentele, dupa trei minute, mi-au spus ca numerele nu sunt valabile, ca trebuie sa scot placutele. Am refuzat", a spus el, adaugand ca pana la urma le-a scos politistul in timp ce el il filma.Barbatul a precizat ca politistii l-au informat ca ii vor suspenda permisul de conducere."Nu mi-au adus nicio invinuire. Doar mi-au adus la cunostinta ca placutele nu sunt valabile. Am fost oprit la 5:50 dimineata, pe bulevardul 1 Decembrie. Trebuia sa ajung la mare. Eram cu baietelul meu de 8 ani", a adaugat acesta.Razvan Stefanescu a mai spus ca de cand a intrat in tara a fost oprit de patru ori din cauza numerelor de la masina."Probabil ca deranjez pe cineva. Asta o numesc hartuire", a punctat el.Amintim ca barbatul a fost oprit luni dimineata in trafic si i s-au confiscat numerele de inmatriculare. Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis ca placutele de masina personalizate emise de Agentia Suedeza de Transport sunt valabile pentru calatoriile in Uniunea Europeana . Intr-un mesaj ulterior, Ambasada Suediei a adaugat ca este dreptul tarilor in care se afla masina sa decida daca ii permit sau nu sa circule.De la ora 14:00 este programat un protest in fata Brigazii Rutiere Bucuresti, de pe Strada Logofatul Udriste A.G.