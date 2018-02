Cum s-a organizat protestul de la Cotroceni: Oamenii au fost adusi cu autocarele din fieful familiei Cosma (Video)

Ziare.

Protestatarii sustin ca au iesit in strada din cauza ca presedintele Klaus Iohannis o "apara pe Laura Codruta Kovesi".Mitingul a fost organizat cu o seara inainte ca ministrul Justitiei sa anunte daca o revoca sau nu pe sefa DNA. La protest au participat si doi dintre initiatorii Proiectului Civic Romania 3.0, Liviu Plesoianu, deputat PSD, si fostul colonel SRI, Daniel Dragomir.Timp de doua ore s-a scandat "Jos Iohannis", "Kovesi pentru noi este Ceausescu doi", "La puscarie", "Mincinoasa", "Sufragerista".Zeci de protestatari din fata Palatului Cotroceni erau veniti cu autocarul din judetul Prahova, fieful familiei Cosma, cea care saptamana trecuta a declansat un scandul mediatic sustinut de Antena 3 si de Romania TV cu tinta DNA.Fiul fostului baron de Prahova a prezentat mai multe inregistrari audio in care el sustine ca unii dintre procurorii de la DNA Ploiesti i-au cerut sa faca mai multe denunturi.Dupa doua ore de scandari, oamenii s-au intors la autocarele cu care venisera. Intrebat de reporterii de la Recorder daca este din Bucuresti, unul dintre ei a spus ca este din comunca Albesti-Paleologu si ca ei s-au "organizat singuri" pentru a veni la Bucuresti."Suntem veniti cu autocarele. Suntem toti din Prahova care ne vedeti aici. Din comuna Albesti-Paleologu, suntem. Dar eu, spre exemplu, sunt apolitic, n-am treaba cu politica. Am venit si noi, asa, pentru o sansa, dar stiu ca nu avem. Ca si daca pica doamna Kovesi si vine altul, tot nu se intampla nimic in Justitie. Tot ei vor fi la putere si cei care au bani multi intra pe o usa si ies pe alta."Cat despre increderea pe care o are in politicieni, barbatul din Prahova a spus ca nu mai crede in nimic, "in niciun Guvern, in niciun presedinte! Eu unul as vrea sa vina Ceausescu din nou. Democratia in Romania nu a adus decat lipsa locurilor de munca, prostitutie, violuri multe.""Sa-i spui lui Kovesi ca in noaptea asta nu se culca bine", a mai spus unul dintre oamenii care se urca in autocarul cu care venise la Bucuresti.Si sambata a avut loc un protest asemanator in fata Palatului Cotroceni. Mitingul de saptamana trecuta a fost organizat de Initiativa Civica 3.0 a fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, la care a participat si deputatul PSD, Liviu Plesoianu.