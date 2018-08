Da cineva socoteala?

Catelusul si dulaul

N-as zice in mod normal ca un protest pasnic ar fi primejdie, dar carmuitorii la asta s-au asteptat, de vreme ce pregatisera jandarmi cu ghiotura, tunuri de apa, gaze , piper, cai, caini si o organizare ca de razboi.Nu stia dna Dancila ca, in Bucuresti, urma sa aiba loc poate cel mai mare protest de dupa '89? Nu intelegea ca, daca fortele de ordine sunt echipate ca de Afganistan, inseamna primejdie?Nu-i dadea prin cap ca, in caz de pericol, locul comandantului este la oaste si nu la odihna? Si, mai ales, cum de a lasat-o inima sa plece nonsalant, ca si cum ar spune: "voi pregatiti-va de lupta, ca eu m-am pregatit sa ma bronzez!?"Trebuie sa recunoastem ca, in prima parte, protestul s-a desfasurat pasnic. Nici nu se putea altfel. Romanii plecati si-au completat in strainatate ceva educatie civica, daca le lipsea cumva de acasa. N-ar fi avut nici un motiv sa-si arate coltii, cata vreme fortele de "ordine" nu s-ar arata amenintatoare.Evident. Nu te sperii pe strada daca iti da tarcoale un catelus, dar, daca maraie un dulau, e altceva. Nu mai zic de un urs , un lup sau o haita intreaga! Intri in panica si chiar pui mana pe ciomoiag, daca nu-i de gluma.Ma intreb: sunt atat de dusi cu pluta conducatorii nostri, incat sa nu-si fi dat seama ca desfasurarea disproportionata a fortelor zgandareste temerile oamenilor, sau au facut-o anume ca sa sperie multimea si, pana la urma, s-o linisteasca - tot ei bineinteles! - cu apa si cu gaze?In opinia mea, evenimentele de vineri seara, lasate cu peste 440 de persoane ingrijite medical (dintre care 24 jandarmi) nu pot ramane fara urmari. Ne-am intors la vremea mineriadelor? Tot incendieri in plina strada, ca atunci? Tot busculada, tot confruntari si, mai ales, tot trimiterea in strainatate a mesajului ca romanii sunt predispusi la violenta , dar norocul lor este in jandarmi, in cai si in caini, capabili sa restabileasca ordinea constitutionala. Stiti ceva? Mi-e greata si lehamite!Pe mine sa ma tai si n-am sa cred ca s-a deranjat cineva din Suedia, Germania, Italia sau Spania (sa zice ca si din Australia ar fi venit o familie) anume ca sa se incaiere cu jandarmii in piata Victoriei, sa dea foc la vegetatie pe Banu Manta sau sa sparga geamul la usa muzeului Antipa, cel cu scheletul de dinozaur inauntru.Nici pe protestatarii bucuresteni nu-i cred capabili de asa ceva, dupa ce in februarie 2017 se purtasera exemplar si n-au folosit alte arme in afara de luminitele telefoanelor mobile indreptate spre cer. Mai curand imi incolteste ideea ca alte minti diabolice sa fi strecurat printre protestatari niste cozi de topor deghizate in patrioti de ocazie.Fireste, pot sa-mi inchipui orice. dar nu mi-as imagina atatea, daca autoritaile ar fi fost reprezentate si altfel decat prin jandarmi. Mai tineti minte protestul de dupa evenimentul # Colectiv ? Si atunci, tulburarea era mare, nici atunci autoritatile nu se aratau. Premierul Ponta era de negasit. Dragnea parca intrase in gaura de sarpe (nu stiam noi atunci ca se pregateste sa traga presul de sub Ponta), ministrul de interne era la fel de absent ca si doamna Carmen Dan , toti o bagasera pe maneca, iar la fata locului nu-l puteai vedea decat pe doctorul Arafat, ca si cum el ar fi totul, partid, Guvern, Parlament, desi nu era nimic din toate acestea.In opinia mea, este o rusine nationala faptul ca doamna Dancila isi lua concediu tocmai in momentul cand jandarmeria se echipa pentru lupta. Poate recunoaste ca, oricum, prezenta ei n-ar ajuta la nimic. As felicita-o pentru sinceritate, dar in acest caz ii dau drpetate Presedintelui: nu face fata. Palaria e mult prea mare.Dupa cate am aflat, doamna Carmen Dan e tot in concediu, dar vineri se afla in Capitala. Ar fi fost momentul potrivit sa se adreseze la televizor populatiei, protestatarilor, jandarmilor, chiar si eventualelor cozi de toptor strecurate printre protestatari, tuturor celor implicati, ca sa caute cu toti acestia unun numitor comun, ceva care sa dezamorseze situatia. N-a facut-o. Nici nu putea: puterea de convingere nu pare sa fie partea forte a domniei sale.Dar Dragnea? Pana in momentul cand scriu aceste randul, "daddy" n-a aparut inca din ascunzatoarea domniei sale. Poate este tot in concediu, dar nu exclud nici ideea ca dansul si-ar fi facut singur un scenariu, care s-a lasat cu imbranceli, raniti , loviti, spitalizati, cu geamuri sparte, vegetatii incendiate, gaze lacrimogene, dusuri reci si cu un atac -surpriza la domiciliul dinozaurului din muzeu.In fine, nu e treaba mea sa judec cine este implicat si cum. O va face justitia, care se pare ca s-a si apucat de lucru. Care s-a autosesizat. Si a fost sesizata si de presedinte. Cine sesizeaza justitia? Nu Dragnea, nu Dancila, nu Traiceanu si cu atat mai putin premierul interimar. Presedintele. Ceilati, in concediu. Halal noua, care i-am ales!Dupa ce am ajuns la CEDO cu genocidul din 1989 si cu mineriadele din 1990, parca imi vine sa sper ca nu vom ajunge si cu protestul din 2018, tot la CEDO, poate prin 2218, sau chiar mai tarziu.Pe parcurs, dl Tarciceanu ar avea tot timpul sa demonstreze ca numai statul paralel e de vina, iar dl Dragnea sa insinueze ca iarasi i se instrumenteaza un dosar politic, precum cel definitiv numit Referendumul sau cel din prima instanta numit Bombonica.Astept totusi momentul cand se va intoarce doamna Viorica din concediu, inapoi in Romania, aterizand la Bucuresti, dar crezand ca a aterizat la Belgrad, adica in Grecia, sau in Estonia. Unde, in Estonia? Fireste, la Skopjie, ce naiba, n-ati invatat nimic?