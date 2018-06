Danca (PNL): Folosirea fortei impotriva manifestantilor pasnici, un abuz specific regimului autoritar

Ziare.

"Cerem demisia imediata a celor care au pus aseara fortele de ordine in dispozitivul de atac impreuna cu cea a analfabetilor functionali din guvernul Romaniei care au autorizat aceste actiuni in forta. Toti cei care, in mod direct sau indirect, au luat parte la abuzuri sau au savarsit fapte de violenta impotriva persoanelor care protestau pasnic aseara in Piata Victoriei trebuie sa raspunda in fata Legii.Alaturi de multi colegi liberali, am asistat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti la scene de violenta cu o brutalitate excesiva din partea fortelor de ordine impotriva manifestantilor care protestau contra guvernului de marionete al lui Dragnea si Tariceanu", a declarat purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, potrivit unui comunicat de presa remis joi.El a acuzat "apucaturile militienesti de sorginte sovietica ale unor politicieni care sunt disperati sa scape de puscarie risca sa arunce tara intr-un conflict social violent"."Ii avertizam public pe cei care guverneaza tara sa inceteze cu actiunile iresponsabile de folosire a abuziva a fortei impotriva unor manifestanti pasnici cu scopul deliberat de provocare a unor confruntari sociale.Nu este prima data in cele aproape trei decenii de la Revolutia din 1989 cand romanii ies in strada, protesteaza, iau atitudine si apara democratia impotriva actiunilor totalitare bolsevice ale neo-comunistilor de ieri si de azi din PSD.Sunt convins ca dispozitivul fortelor de ordine pregatit de marionetele lui Dragnea si Tariceanu pentru inabusirea protestelor democratice prin escaladarea violentelor este o ultima rabufnire a unui regim politic retrograd anti-democratic care isi traieste ultimele clipe.Acum ori niciodata, acesti politicieni certati cu legea trebuie sa inteleaga ca votul primit de la romani nu le permite sa faca orice, sa calce in picioare tot ce inseamna principii si valori democratice pentru a scapa de dosarele lor penale", a mai afirmat Danca.Jandarmeria Capitalei a anuntat, miercuri seara, ca sase protestatari, care au blocat traficul pe bulevardul Aviatorilor din zona Pietei Victoria, au fost ridicati si dusi la politie pentru audieri. Anterior, alti doi manifestanti au fost amendati cu 4.500 de lei.Printre protestatarii ridicati de jandarmi, miercuri seara, in timpul manifestatiei din Piata Victoriei se numara si un jurnalist german, Paul Arne Wagner Aproximativ patru mii de oameni au protestat in fata sediului Executivului, nemultumiti de adoptarea modificarilor la Codul de procedura penala . Au existat si incidente. Zeci de protestatari s-au asezat pe carosabil, in semn de protest, si s-au imbrancit cu fortele de ordine. Traficul a fost partial blocat in zona.