Dancila a convocat o intalnire la Guvern, la 5 zile dupa ce minerii de la CE Oltenia au intrat in greva

La discutiile cu premierul au fost chemati ministrul Energiei, Anton Anton, si cel al Economiei, Niculae Badalau, dar si directori de companii energetice si lideri sindicali ai minerilor, potrivit Realitatea TV.Multi dintre minerii de la CE Oltenia sunt astazi in a cincea zi de greva. Mai mult chiar, 5 dintre ei au intrat inca de marti in greva foamei, solicitand sprijind in partea Guvernului pentru solutionarea problemelor pe care le au. Mai exact, din cauza conditiilor grele in care lucreaza, oamenii sustin ca nu vor cobori in subteran pana cand conducerea CE Oltenia nu le va acorda o majorare cu 45% a salariilor.Or, pana la acest moment, administratia companiei a sustinut ca asemenea cresteri salariale nu se pot acorda si a propus majorarea lefurilor cu doar 12%.Liderul Blocului National Sindical (BNS) Dumitru Costin a declarat, insa, pentru Realitatea TV, ca parte dintre mineri au renuntat deja la protest, acceptand o noua oferta a conducerii CE Oltenia, care le-a promis majorarea cu pana la 700 de lei a salariului de baza.Va reamintim ca, de sambata, CE Oltenia - care livreaza 20% din energia produsa in Romania - functioneaza pe baza unui stoc de carbune care se va termina pana la jumatatea saptamanii viitoare. In aceste conditii, este esential ca extractia de carbune sa se reia cat mai repede, in carierele complexului energetic.