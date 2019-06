De ce au fost condamnati ultrasii care au devastat Piata Victoriei in februarie 2017

Cazul

O singura condamnare cu executare in penitenciar, mai multe sentinte cu suspendare cu munca in folosul comunitatii, avertismente, o masura educativa a asistarii zilnice si o achitare. Decizia poate fi contestata cu apel la Tribunalul Bucuresti.Tinerii care au fost condamnati la inchisoare cu suspendare trebuie sa respecte mai multe conditii impuse de instanta si sa munceasca in folosul comunitatii.In februarie 2017, peste 150.000 de persoane participau la un protest pasnic in fata Guvernului. La fel ca la mitingul diasporei din 10 august, un grup mic, atunci de maximum 50 de persoane, a inceput sa-i provoace pe jandarmi si sa instige la violenta.In ambele cazuri, printre cei care au declansat violentele au fost si ultrasi, suporteri ai unor echipe de fotbal din Bucuresti.Potrivit magistratului, ultrasii au venit special in Piata Victoriei sa agite protestatarii pasnici.Astfel, dorind sa profite de un context social ce le era favorabil, inculpatii aflati intr-un conflict continuu cu autoritatea de stat, in orice forma s-ar incorpora aceasta, au dorit sa creeze o atmosfera de haos generalizat", motiveaza Judecatoria Sectorului 1.Magistratul aminteste de atmosfera din Piata Victoriei, dupa ce Guvernul adoptase celebra OUG 13/2017."Instanta apreciaza ca inculpatii, prin actiunile lor, au creat premisele agitarii unei multimi oricum tensionate si au pus in pericol potential un numar de aproximativ 150.000 de oameni, crearea unor busculade fiind foarte probabila cu aceste ocazii.Mai mult, instanta apreciaza ca inculpatii chiar au urmarit producerea acestor rezultate si deturnarea protestului pasnic, acestia prezentandu-se in Piata Victoriei cu unicul scop de a porni un conflict major cu reprezentantii fortei publice, comportamente specifice ultrasului", motiveaza instanta.De altfel, judecatorul a constatat ca niciunul dintre inculpatii in sarcina carora s-a retinut infractiunea de ultraj, acestia identificand doar un nou context potrivit, diferit de evenimentele sportive, pentru a lovi jandarmii.Actiunile ultrasilor ar fi putut ajunge, prin precipitarea multimii, inclusiv la decese, sustine magistratul.Judecatorul da exemplu cei 150.000 de protestatari pasnici care i-au izolat pe ultrasi si nu au partipat la violente."Instanta constata ca actiunile inculpatilor au produs urmari minime in raport de conditiile de la acel moment,Instanta arata ca," motiveaza Judecatoria Sectorului 1.Concluzia instantei a fost ca inculpatii au format un grup pentru a savarsi acest gen de infractiuni, venind din Transilvania in Bucuresti si in imprejurimi cu unicul scop de a savarsi aceste fapte penale."Faptele savarsite prezinta o gravitate ridicata, implicarea in actiuni violente impotriva agentilor puterii publice intr-o zona foarte aglomerata,Mai mult, apartenenta la diferite grupari care, in numele unor obiective onorabile, sustinerea unei echipe de fotbal sau a unui ideal national,", conchide magistratul.In privinta urmarilor, instanta a constatat ca un numar ridicat de jandarmi a fost grav ranit urmare a incidentelor, fiindu-le puse in pericol organe sau simturi."Pe de alta parte, faptele savarsite de inculpati au creat o stare suplimentara de neliniste in societate, creandu-se impresia unei incapacitati a autoritatilor de a reprima protestele violente stradale si un sentiment legitim de teama pentru siguranta publica a cetatenilor", explica magistratul.Instanta atrage atentia ca inculpatii sunt persoane tinere, cu pregatire scolara medie sau inca in curs, integrate social si care, cu o singura exceptie, nu sunt cunoscute cu antecedente penale."Instanta constata ca toti inculpatii au dovedit o incapacitate in a-si stapani trairile si apar ca predispusi sa se implice in activitati violente, ignorand potentialele repercusiuni", se mai arata in motivarea instantei.Magistratul a mai interzis celor implicati in acest caz dreptul de a mai participa la adunari publice pe o perioada de 5 ani."In final,Prin aceasta sanctiune in materie penala, instanta apreciaza ca este in masura a asigura un climat de securitate pentru membrii societatii dar, in acelasi timp, sa permita si inculpatilor sa isi desfasoare activitatile academice sau profesionale in care sunt angrenati, contribuind astfel la efortul de reintegrare sociala", mai motiveaza Judecatoria Sectorului 1.