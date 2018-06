De ce vine #diasporaacasa pe 10 august sa aprinda lumina

Sebastian Burduja este Managing Partner al companiei RISE Consortium, o platforma globala de investitii dedicata dezvoltarii Romaniei. A lucrat ca expert in domeniul dezvoltarii regionale pentru Banca Mondiala, la sediul central din Washington, D.C. A fost si consultant la Dalberg Global Development Advisors, o firma de consultanta strategica, specializata in solutii de dezvoltare la nivel mondial. A lucrat la Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la McKinsey & Co., la National Endowment for Democracy si la Institutul Freeman Spogli pentru Afaceri Internationale. Este co-fondator si presedinte de onoare al Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), membru fondator al Fundatiei CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) si presedinte al platformei civice si politice PACT pentru Romania.

Asa am inceput un clip video pe care l-am filmat in terminalul plecari al aeroportului Otopeni. In cateva zile, a fost vizualizat de aproape 800.000 de oameni. Apelul este clar si raspicat: Romania are nevoie de #diasporaacasa, acum mai mult ca oricand.In paralel, protestele anuntate pe retelele sociale pentru data de 10 august au strans in total peste o suta de mii de participanti. Am primit sute de poze cu bilete de avion cumparate de romanii din diaspora pentru 10 august. Am vazut oameni care si-au oferit apartamentul gratuit in Bucuresti. Am citit nenumarate mesaje care-i cheama pe romani acasa.Diaspora se mobilizeaza din nou si o face exemplar, asa cum a facut-o in 2014, atunci cand a stat la coada ore in sir, in ploaie si in vant, pentru dreptul de a vota, oferind tarii si lumii intregi un model de civism si implicare. Acum diaspora poate din nou schimba destinul Romaniei si o poate pastra ca democratie functionala in Europa, impreuna cu toti romanii care rezista acasa. De fapt, este una dintre putinele sanse pe care le (mai) avem, acum, in ultimul ceas.De unde acest val extraordinar si de ce avem nevoie de #diasporaacasa? In primul rand, din nevoia evidenta a implicarii celor cinci milioane de romani alungati din tara lor. N-au plecat de bine. Cei mai multi, varfuri in domeniile lor, au plecat la munca de jos, sa-si castige o paine cat mai alba departe de tara. O tara care n-a stiut sa-i aprecieze.Romanii din diaspora insa n-au uitat de unde au plecat. Cei mai multi au lasat in urma familii, case, amintiri. Au pastrat dorinta de a reveni acasa, atunci cand se va putea. Si, lucru esential, le pasa de Romania. Deci oricat ar vrea cei care ne conduc sa-i indeparteze de Romania, chiar daca ar fi sa inchida granitele (metaforic sau nu, e posibil orice), romanii din toata lumea vor sa vina acasa si sa-si faca vocea auzita.In al doilea rand, diaspora inseamna vector de schimbare. Cei care pleaca sunt in general cei gospodari si curajosi, care-si iau viata in maini si sunt gata sa inceapa totul de la zero in alta parte. Cu o mentalitate noua, bine ancorata in valori democratice si europene, cu increderea (re) dobandita in competitii corecte in alte tari, poate chiar cu un capital acumulat prin munca cinstita, romanii din diaspora se pot intoarce acasa sau macar spre casa, aducand cu ei un alt aer, mai proaspat, occidental si... respirabil. Chiar atunci cand nu revin de tot, pot sa-si convinga familia si prietenii ramasi in tara ca Romania merita altfel de lideri. Exact asa cum au facut-o in 2014.In al treilea rand, diaspora inseamna sansa Romaniei de a scapa de saracie. O spun de zece ani de zile: romanii din strainatate sunt cea mai importanta resursa strategica neexploatata a Romaniei. Nu padurile, nu aurul, nu lacurile, nu pamanturile. Oamenii. Secole de teorie economica ne invata un lucru cat se poate de simplu: cresterea economica a unei tari depinde de doi factori - populatie (demografie) si productivitate individuala. Mai simplu: totul depinde de cati suntem si de cat de buni suntem la ceea ce facem.Intoarcerea acasa a romanilor din strainatate, pe modelul pasoptistilor 2.0, despre care am mai scris aici , ar insemna sansa Romaniei de a-si creste forta de munca prin (re) castigarea unor resurse umane de calitate. Resurse umane cu acces la cunoastere si capital, in plina revolutie industriala 4.0, ingredient esential pentru saltul in dezvoltare al Romaniei.In fine, diaspora trebuie sa vina acasa pentru ca asa pur si simplu nu se mai poate. Incompetenta, coruptia si prostia celor care ne conduc azi nu sunt mofturi de moment. Ele scot Romania din Europa, distrug parteneriate strategice construite in zeci de ani si erodeaza grav democratia noastra si institutiile ei inca firave. De la politizarea justitiei pana la alegeri fraudate nu este decat un pas. Mic, foarte mic. Iar asta ar insemna game over.Pe 10 august diaspora vine acasa pentru cateva principii fundamentale, sustinute de altfel de o mare parte a societatii romanesti:. Romania trebuie sa ramana in Uniunea Europeana, intr-o piata libera si competitiva. Aparata de NATO. Ancorata fara ezitari in valorile occidentale.Romanii din diaspora au fost uitati si ignorati de cei care ne-au tot condus. Este inadmisibil ca 5 milioane de romani (un sfert din populatia Romaniei) sa fie reprezentati de 4 deputati si 2 senatori din totalul de 465 (!) de parlamentari.Democratie cu institutii functionale, depolitizate. Justitie independenta. Puterea de decizie cat mai aproape de cetatean. Descentralizare ca sansa de dezvoltare pentru fiecare comunitate, fara "tatuci" si ordine de la Bucuresti.Administratie eficienta si profesionista, costuri reduse pentru cetatean. Guvernare digitala si vot electronic pentru toti romanii. Incurajarea antreprenoriatului si a intreprinderilor mici si mijlocii, coloana vertebrala a oricarei economii sanatoase.Zero bani discretionari de la bugetul de stat pentru mii de proiecte fara sanse de finalizare. Prioritizarea proiectelor pe baza unei strategii multianuale stabilita printr-un Pact national pentru infrastructura. Absorbtie rapida de fonduri europene.Toate acestea sunt elementele unei cauze mai presus decat orice interese de moment. Probabil speriati de mobilizarea extraordinara din ultimele zile, diversi oameni de bine incearca sa ne dezbine. Unii au propus alte date pentru protestul din august, altii au pornit dezbateri interminabile despre cine, cum si unde a venit cu ideea unui protest la Bucuresti - eu unul nu pretind nicio clipa ca am initiat acest protest, nici ca reprezint diaspora, care nu are nevoie de "reprezentanti" pentru ca stie bine ce vrea si in ce mod poate obtine ceea ce vrea.Si, desigur, placa favorita a celor carora le este frica de schimbare: "conflictul" artificial intre romanii de acasa si cei din diaspora.Sa fie clar: exista o singura Romanie, iar toti cetatenii sunt egali. Cei care spun altfel nu vor decat sa ne dezbine, ca sa ramana tot ei la butoane. Romanii care au ramas si rezista aici, pe frontul romanesc, cu cinste si perseverenta, nu sunt cu nimic mai prejos decat cei din diaspora. Cei care au plecat, chiar daca poate n-au "mancat salam cu soia", au indurat greutati pe care doar ei le stiu pentru a reusi in diaspora, iar exemplul lor nu este cu nimic mai prejos decat al celor care au ramas in tara. Mesajul pentru cei care vor sa ne dezbine este urmatorul: mai rasfirati, baieti, mai rasfirati.Exista momente de totul sau nimic in istoria unui popor. Zilele acestea sunt un astfel de moment. Cand am revenit acasa, sau m-am "inapoiat", cum mi s-a mai spus, un prieten m-a intrebat: "ai venit sa stingi lumina?" Fara sa clipesc, i-am raspuns: "nu, am venit sa o aprind". Romania are nevoie de #diasporaacasa sa aprindem din nou lumina in aceasta tara - fiecare dintre noi si noi toti, impreuna, romani de pretutindeni.