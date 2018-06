Deputatul PSD Bacalbasa a fost bruscat si huiduit de protestarii din fata Parlamentului (Video)

Ziare.

Manifestantii care se aflau, miercuri, in fata Palatului Parlamentului, l-au surprins pe deputatul Nicolae Bacalbasa in timp ce iesea din institutie si l-au huiduit. De asemenea, acestia l-au bruscat si i-au adresat numeroase jigniri.Nicolae Bacalbasa a avut nevoie de protectia jandarmilor, pentru a putea traversa in siguranta parcul Izvor si pentru a ajunge la statia de metrou.Cel care l-a agresat pe deputat a fost condus de jandarmi catre duba acestora, pentru a fi dus la politie."Nu scapati!", "Comunistule!", "Hotii!", sunt doar cateva dintre lozincile pe care protestarii i le-au adresat lui Bacalbasa.Cateva zeci de persoane se afla, miercuri, in fata Palatului Parlamentului, pentru a-si exprima nemultumirea fata de recentele modificari ale Codurilor Penale deoarece, spun acestia, prioritatile alesilor nu sunt domenii ca sanatatea sau educatia, ci "salvarea lor din fata acuzatiilor penale".In acelasi timp, in Parlament cateva persoane au organizat protest spontan . Acestea au strigat "Ceausescu nu a murit, este Dragnea travestit", "Ne-am saturat cat ati furat" "Vrem Europa, nu dictatura", "Viorica, fa ceva! Pleaca, da-ti demisia", "Dragnea, nu uita: asta nu e tara ta!" si i-au cerut demisia Vioricai Dancila.