Deutsche Welle: Romania se indreapta spre megacoliziunea decentei cu ipocrizia

Nu, nu e vorba de vreo tamponare apocaliptica a globului cu un asteroid cu luna sau de alte scenarii SF. Ci de inevitabila confruntare dintre popoare sistematic prostite si elite a caror persistenta la putere a sfarsit prin a le hrani speranta ca vor putea prosti pe toata lumea la infinit.Frapanta mi se pare, in context, decenta unei campioane mondiale de sah, precum ucraineanca Anna Musiciuc. Spre lauda ei, tanara femeie a preferat sa-si piarda medaliile de aur decat sa le apere luptand intr-o tara araba care o forteaza sa-si acopere capul cu o basma si sa iasa doar insotita de un barbat. Aceasta decenta, comparabila cu a zecilor si sutelor de mii de romance iesind de un an in strada spre a se opune demolarii justitiei romanesti, contrasteaza puternic cu filistinismul Europei.Ale carei puteri principale se alatura celor mai crunte si sangeroase tiranii si aliantei ruso-turco-iraniane, alianta sponsorizand organizatii teroriste precum Hezbollah, spre a se osandi la ONU decizia fireasca a Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala israeliana.Concomitent, mai divizata decat oricand in ultimele decenii, Europa incepe sa dea semne de avasanta debilitate. Caci in varii capitale vesteuropene se ignora staruitor si democratic pagubitor mesajele antisistem ale electoratelor. Si se confunda vrajmasii autentici ai democratiilor liberale, ca teroristii islamisti sau Kim Yong Un, ca Xi Jinping, aiatolahul Kamenei sau Erdogan, ca sa nu-l mai pomenim pe Dragnea, cu Trump si SUA ori cu Polonia lui Kaczinski.Or, la marginile Europei, nu Kaczinski si nici Trump, ci rusii, dupa ce si-au facut de cap in varii ex-republici sovietice, isi incordeaza muschii spre a speria vestul, trimitand catre Atlantic nave si submarine precum cel interceptat si "escortat" mai nou, in apropierea Regatului Unit, de marina britanica.Proba de forta e menita a intimida, semnaland ca Rusia ar fi in stare sa atace, la rigoare, mai oriunde importante noduri de comunicatii. Si interese transatlantice. Si ca, dupa victoria sa militara, alaturi de Iran, in Siria, Vladimir Putin n-ar fi dispus sa tolereze fara replica o eventuala inasprire a sanctiunilor occidentale, precum si ceea ce Kremlinul afirma ca ar considera drept "incercuirea" Rusiei de catre NATO.In rastimp, uriasul sau aparat global de propaganda, capabil sa influenteze, zice-se, ditai alegerile americane si referendumul soldat cu retragerea britanicilor din Uniunea Europeana, nu e, vai, in stare sa explice mizilicul unei contradictii cam jenante pentru tarul neostalinist al Rusiei. In speta faptul ca, desi s-ar bucura, chipurile, dupa cum sustine agitpropul Kremlinului, de o sustinere populara uriasa, presedintele isi obliga aparatcicii din pseudojustitia rusa sa anuleze neinsemnata candidatura a unui jurist multiplu sicanat, fara putere sau partid, dar patriot si democrat, ca Alexei Navalnii.Alaturi de edulcorarea riscurilor teroriste, asemenea contradictii insolubile si insistenta vehiculare in presa si retele de socializare a propagandei celor mai diverse miscari si regimuri autoritare sau totalitare au subminat masiv increderea multora in elite si jurnalismul clasic.Dezinformarea, manipularea si consecutiva debusolare a maselor reprezinta un factor decisiv in convertirea lor la antidemocratie. Caci, sub influenta lor, resentimentarii perdanti ai societatilor moderne se hranesc cu iluzia pernicioasa, potrivit careia libertatea ar fi haos iar revansardele regimuri de mana forte le-ar oferi nu o sclavie noua, ci un binevenit respiro.Or, prea putini, in lumea libera, mai au rabdare sa accepte duplicitatea elitelor. Iar mijloacele de comunicare moderne reprezinta si o cale de contracarare a subminarii democratiilor prin propaganda si dezinformare.Dar cum sa stie precariatul dezinformatilor si debusolatilor sa faca uz inteligent si selectiv de ele in scopul salvgardarii egalitatii cetatenilor in fata legii, a libertatii, demnitatii si decentei lor? N-ar fi putut romanii, bunaoara, sa boicoteze posturi toxice, precum Antena 3 sau RTV si TVR, lasandu-le fara audienta si, deci, sansa de mai manipula? N-ar fi putut reduce ei, astfel, la zero sansele de supravietuire ale ipocritului regim PSD-ist condus de liberticidul cuplu Dragnea-Tariceanu?Simtindu-se aparat de inadecvarile la provocarile actuale ale guvernelor din vest, acest regim in fond cam schizofrenic, intrucat penduleaza abrupt si delirant intre stanga si fascism, nu da semne sa-si revizuiasca ideologia totalitara pe baza de "stat paralel". Si nici sa-si tempereze ametitorul elan destructiv demontand statul de drept.Cat de indecent e acest halucinant regim nu e greu de probat. In frunte cu un infractor condamnat definitiv, un grup de 39 de parlamentari ai principalului partid guvnernamental, PSD, au propus nu doar legiferarea luarii si darii de mita prin interpusi, ori eliminarea din codul penal a infractiunii abuzului de putere ci si evacuarea din categoria faptelor de pedepsit prin lege a folosirii abuzive a functiei in scop sexual.Schizofrenia, ori ipocrizia si indecenta lui strigatoare la cer, vor continua, neindoielnic, sa polarizeze si sa adanceasca teribilul clivaj rupand societatea romaneasca. Incat ciocnirea acestei regim cu Romania decenta pare inevitabila, chiar daca pe moment aceasta megacoliziune se amana din cauza resemnarilor si fatalismului ori emigrarii multora, ca si a disensiunilor, orgoliilor exagerate si incapacitatii regretabile de a se uni a cetatenilor care o compun.