Diaspora cere demisia Guvernului, alegeri anticipate si anunta "o plimbare" in Piata Victoriei pe 10 august

Ziare.

com

Intr-un interviu acordat RFI Romania , Florin Tira, reprezentant al Federatiei Romanilor de Pretutindeni, unul dintre organizatori, da de inteles ca protestul va avea loc oricum, manifestantii urmand sa vina sa "viziteze" centrul Capitalei:"Dupa acest refuz al Primariei Bucuresti, am renuntat sa organizam protestul prin Federatia Romanilor de Pretutindeni. Personal, voi veni sa 'vizitez' Capitala, un scurt city break la Bucuresti nu strica.Am vazut pe multe grupuri din diaspora (...) foarte multi cunoscuti de-ai mei mi-au spus ca au intentia de a "vizita" Capitala (pe 10 august - n.red.) ", a spus Florin Tira, care a precizat ca "atractia turistica" principala va fi Piata Victoriei, despre care spune ca se va umple pe 10 august, in conditiile in care sute de mii de romani din diaspora vin in concediu in tara.Acesta a cerut, in numele Federatiei, demisia primarului Gabriela Firea, demisia Guvernului si organizarea de alegeri anticipate.