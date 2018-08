Directorul care a spus ca mamele care merg cu copiii la proteste merita un glont in cap isi cere scuze, dar nu demisioneaza

Ziare.

Gabriel Zamfir spune ca nu reprezenta Filarmonica atunci cand a facut aceasta afirmatie "intr-o discutie neoficiala"."In ultimele zile, am reflectat asupra consecintelor pe care le-a avut raspunsul meu la un comentariu postat pe o retea de socializare, intr-o discutie neoficiala in care nu reprezentam pozitia institutiei al carei manager sunt.Prin acel raspuns, imi exprimam dezacordul ca un parinte sa expuna copiii unui mediu posibil violent precum cel anuntat in mass-media. Desi m-am exprimat la sens figurat - eu nefiind o persoana conflictuala si violenta - exprimarea mea a fost nepotrivita, drept pentru care, cer scuze publice tuturor acelora care s-au simtit lezati de comentariul meu", a transmis Zamfir.El a mai spus ca dezbinarea societatii nu face bine nimanui, adaugand ca nu demisioneaza."De la momentul in care am obtinut prin concurs functia de manager al Filarmonicii Oltenia Craiova, am realizat alaturi de colegii mei o multitudine de proiecte, care au adus Craiova in prim-planul peisajului cultural-artistic al Romaniei. Pentru ca am responsabilitatea de a continua aceste proiecte, nu cred ca este momentul sa ma retrag din aceasta functie", a mai spus Gabriel Zamfir.Potrivit acestuia, declaratia sa a fost facuta intr-un "moment al unui adevarat uragan mediatic si social"."Acest comunicat nu se doreste a fi o justificare, ci doar lamureste contextul in care s-a produs acel nefericit comentariu pentru care, inca o data, doresc sa cer scuze tuturor celor care s-au simtit lezati de exprimarea mea neinspirata, formulata intr-un moment al unui adevarat uragan mediatic si social", a mai spus Gabriel Zamfir. Intr-un comentariu pe facebook, Gabriel Zamfir scria, dupa protestul din 10 august: "Un mare respect pentru acei jandarmi si macar un glont in cap acelor asa-zise 'mame' care au iesit cu copiii in brate la proteste desi se stia ca nu e un protest pasnic asa cum ar trebui sa fie in democratie. Dar deh nu avem aceeasi definitie pentru democratie".Ulterior, mesajul a fost sters de pe contul sau de facebook.