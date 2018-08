Directorul Filarmonicii "Oltenia", fost preot, despre mamele care isi duc copiii la proteste: "macar un glont in cap!"

Ziare.

Intr-un comentariu pe Facebook, Gabriel Zamfir scrie: "Un mare respect pentru acei jandarmi si macar un glont in cap acelor asa-zise 'mame' care au iesit cu copiii in brate la proteste desi se stia ca nu e un protest pasnic asa cum ar trebui sa fie in democratie. Dar deh nu avem aceeasi definitie pentru 'democratie'".Deputatul USR de Dolj Adrian Claudiu Prisnel a criticat dur interventia lui Zamfir, cerandu-i acestuia demisia de onoare."Un limbaj de o violenta socanta, mai ales ca vine din partea unui fost preot. Inca un profitor al puterii PSD-ALDE, care face jocul murdar al stapanilor sai. (...)O astfel de atitudine este de neacceptat! Ii cer directorului Gabriel Zamfir sa prezinte urgent scuze publice, precum si demisia de onoare. O institutie de cultura precum Filarmonica Oltenia nu poate fi reprezentata de un asemenea om cu mentalitate de bruta", a scris Prisnel pe pagina sa de Facebook.