Documentar Deutsche Welle despre istoria Romaniei, de la Revolutie pana la 10 august. Cazul lui Jean Chelba, in prim plan (Video)

Ziare.

com

Jurnalistii spun si povestea lui Jean Chelba, tatal lui Alex, unul dintre tinerii morti in incendiul de la Colectiv, care a protestat luni la rand in fata Guvernului si care a murit la inceputul acestui an. "Au trecut 30 de ani de la Revolutia romana din 1989. Multi dintre cei care au iesit atunci in strada protesteaza pana si astazi. Din anul 2017, a inceput chiar un protest zilnic neintrerupt in fata Guvernului. Acolo l-am cunoscut pe 'Tatae' Jean Chelba, unul dintre oamenii care nu si-a incheiat niciodata socotelile cu statul roman. Acolo am cunoscut-o si pe fiica lui, Irina Chelba", incep jurnalistii reportajul.Irina Chelba povesteste cum a fost acuzata ca se foloseste de fetita sa pe care a adus-o la proteste. "Eu sunt de alta parere. Copiii trebuie sa fie educati de mici sa vada ce rau a fost inainte, ce rau este de 30 de ani incoace, chiar daca lumea nu constientizeaza si sa lupte in continuare", a declarat ea.In documentar apar imagini si cu Jean Chelba din momentul in care a fost bruscat de jandarmi in Piata Victoriei."Imi este greu sa vorbesc alaturi de fata lui aici. Sunt mai multi oameni a caror statura uneste si care trag multi oameni dupa ei, dar Jean Ghelba a fost unul care ii tragea pe acestia care atrag mai multi oameni alaturi de ei. El atragea capetele", a spus un barbat din Piata Victoriei.In cativa ani, Irina Ghelba si-a pierdut toata familia."Cand am intrebat-o de ce au murit membrii familiei ei, Irina ne-a raspuns ca i-a ucis statul roman", spun realizatorii documentarului.A.G.