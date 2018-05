Doi barbati care au protestat in fata sediului PSD au fost ridicati de Politie si Jandarmerie

Ziare.

Potrivit unor surse oficiale, un barbat care a rupt steagul Romaniei a fost imobilizat si dus la o sectie de politie pentru a se stabili contextul in care s-a produs evenimentul.Un alt barbat a fost ridicat de Jandarmerie, fiind acuzat de tulburarea ordinii publice, dupa ce anterior acesta a fost dus la o duba a Jandarmeriei, a fost legitimat si i s-a comunicat ca va primi o amenda, au mai aratat aceleasi surse.Mai multe persoane s-au strans, joi, in fata sediului PSD de pe soseaua Kiseleff, avand diferite nemultumiri.Unul dintre protestatari, Ion Ene, a spus ca a venit pentru a-i solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa semneze petitia "Fara penali in functii publice".Vasile Pestreanu, presedintele Asociatiei Victoria Revolutiei din Decembrie 89 Bucuresti, a afirmat ca doreste sa se acorde indemnizatiile de revolutionar a caror plata a fost suspendata din 2012.Printre protestatarii aflati in fata sediului PSD s-a numarat si jurnalistul Malin Bot care a solicitat demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputatilor.Alti protestatari au avut pancarte cu mesaje printre care s-au numarat urmatoarele: "Carnea este crima", "Eliminati din gradinite produsele cancerigene (carne rosie, crenvursti, etc) ", "De ce iubim cainele, dar mancam porcul? Toate animalele simt durere, placere, frica si bucurie".Protestul a avut loc in timpul intalnirii dintre Liviu Dragnea si galateanul care a pierdut pariul cu liderul PSD