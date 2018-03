Doi politisti si-au facut nevoile pe Biserica Kretzulescu. Spun ca nu au avut toalete la protest

Sindicalistele: Un gest care produce emotie publica, dar sa nu mutam centrul atentiei de la protest

Patriarhia: O absenta totala a bunului simt

In urma protestului organizat de sindicatele din politie, care a avut loc in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, sambata dimineata, pe retelele de socializare a aparut o poza cu doi protestatari care isi faceau nevoile pe Biserica Kretzulescu, de pe Calea Victoriei, unul dintre cele mai impresionante lacase de cult din Bucuresti.In acest context, reprezentantii sindicali ai celor doi angajati MAI spun ca au facut nenumarate cereri catre Primaria Capitalei pentru a amplasa toalete publice in acea zona."Noi am facut solicitari catre Primaria Capitalei sa ne puna si toalete in zona, dar au tratat cu indiferenta subiectul. Majoritatea celor pe care i-am avut la miting au fost din provincie, si necunoscand Bucurestiul sau restaurantele din jur pentru satisfacerea necesitatilor de acest tip, au recurs la acest gest", a declarat Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC).Sindicalistul a explicat ca acest gest nu trebuie sa distraga atentia de la protestul care a strans mii de angajati din MAI."Eu regret si imi cer scuze public, dar asta nu inseamna ca trebuie sa umbrim activitatea noastra de ieri. Este un gest care produce emotie publica, dar nu trebuie sa mutam centrul atentiei de la activitatea noastra", a adaugat Coarna.In acelasi timp, Patriarhia Romana, care admite ca exista o problema a toaletelor publice, sustine ca este necesara identificarea celor doua persoane si cel putin mustrarea lor."Gestul celor doua persoane este, cu sau fara voia lor, un gest sacrileg si indica, in mod evident, o absenta totala a bunului simt. (...) Dincolo de asta, este vorba si de contextul in care, intr-un oras precum o Capitala, exista aceasta problema elementara a toaletelor publice. Chiar si asa, cei doi nu au o scuza totala pentru ca stiau unde se afla si ce cladire este aceea", a precizat purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu.Circa 3.000 de angajatii din penitenciare si din politie au protestat, sambata, in fata Ministerului Afacerilor Interne, principalele lor solicitari fiind conditiile de lucru mai bune, salarizare "echitabila", dar si demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader.