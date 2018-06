Dupa un protest-maraton, USR roaga romanii sa mai #reziste: Comisia Iordache se apuca joi de Codul Penal (Galerie foto & Video)

LIVE TEXT

Apelul USR: Ia-ti o zi libera pentru Romania!

Mars, de la Parlament la Guvern!

Coloane catre Bucuresti 3.0. Jos Guvernul Dancila!

PSD anunta contramanifestatie si incita la violente

Vezi aici cum arata calculele si care sunt sansele de succes ale motiunii

Dupa ce motiunea a picat, manifestantii au plecat in mars spre Piata Victoriei, unde au cerut in continuare demisia Cabinetului si a tuturor celor care apara hotia. Apelul la protest a fost facut de cei de la USR, care le-au cerut oamenilor sa-si ia o zi libera pentru a apara in strada democratia si a le arata parlamentarilor Puterii ca cetatenii nu gireaza acest Guvern.Rezultatul votului la motiune nu i-a descurajat, ci i-a facut sa mearga mai determinati spre Piata Victoriei scandand "Tara n-a votat hotia, voi nu sunteti Romania!" si "Romania, trezeste-te".Manifestatii au avut loc si in alte orase din tara, dar si in diaspora. Si dimineata au fost proteste in tara. La Cluj, cativa tineri au facut o demonstratie de cum poate fi blocata tara. Timp de cateva minute, ei au traversat continuu pe o trecere de pietoni: "Este doar un avertisment. Daca lucrurile continua, vom bloca orasele".La finalul unei zile lungi, cei de la USR le-au multumit celor care au sustinut in strada o Romanie fara penali si i-au rugat sa isi pastreze vigilenta. Chiar maine in Comisia Iordache intra in dezbatere modificarile dorite de PSD si ALDE la Codul Penal. Iar principalul articol ce se vrea modificat este cel pentru care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in prima instanta pentru angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman - abuzul in serviciu.- Protestele se incheie in toata tara. In Piata Victoriei mai sunt cativa protestatari. Mesajul miilor de romani care au iesit azi in strada este insa acelasi: "Iesim in strada pana pleaca ei. Tara n-a votat hotia, voi nu sunteti Romania!".- Cativa romani au iesit in strada si la Dublin, Madrid, Zurich sau Paris.- S-a protestat pe seara si la Timisoara. La 21:00 oamenii au cantat imnul si apoi au strigat "Romania, trezeste-te!".- Si la Iasi au fost proteste. Oamenii au venit cu steagul Romaniei si cu cel al UE, au scandat "fara penali", "nu vrem sa fim condusi de hoti" si "va rugam sa ne scuzati, nu producem cat furati".- Parlamentraii de la USR ajunsi si ei in Piata Victorei le spun oamenilor ca trebuie sa #reziste in continuare."Maine intra in dezbatere modificarile la Codul Penal", transmit cei de la USR, adaugand ca unul dintre articolele vizate de Comisia Iordache este chiar cel in baza caruia a fost condamnat in prima instanta Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare - abuzul in serviciu.- "Sute de zile le-am petrecut in Piata Vctoriei in loc sa stam langa familie, linistiti, dar vom protesta in continuare", spune unul dintre protestatari, pentru Epoch Times.- Se scandeaza "fara penali!" si nemultumirea este indreptata acum si impotriva celor de la UDMR. "UDMR, tot o ciuma e!".- Liviu Dragnea si Viorica Dancila, din nou personajele centrale ale scandarilor: "Ai furat de la copii! Cat de javra poti sa fii?", "Ceasul rau, Dragnea la bulau" si "Analfabeta!", striga miile de oameni din Piata Victoriei.- Uniti in fata Guvernului, protestatarii canta Imnul National, ca de fiecare data, la ora 21:00, cu luminile telefoanelor aprinse.- Coloana a ajuns la Piata Victoriei. Aici alti protestatari i-au primit in aplauze scandand "Solidaritate!".- Mai multe scandari se indreapta impotriva lui Liviu Dragnea."Ceauaescu n-a murit, este Dragnea travestit!", "Dragnea, Erdogan de Teleorman", "Liviu Dragnea sa ajungi imbracat in multe dungi!".- Oamenii striga "Solidaritate!", "Ne-ati unit" si "Rezistam, nu cedam!".- Se tine un moment de reculegere la Universitate. Dupa multimea scandeaza "Cinste lor, cinste lor, cinste lor, eroilor!" iar apoi "Pacat, pacat, de sangele varsat".- Coloana de manifestanti a fost oprita de jandarmi la Universitate pentru ca aici inca nu este inchis traficul.- "Romania, trezeste-te", striga protestatarii. Masinile care trec pe langa ei ii claxoneaza in semn de solidaritate.- Sunt oameni din toate colturile tarii care au venit special astazi la Bucuresti sa protesteze. Unii au venit din Constanta, Galati, Ialomita, iar altii au parcurs distante si mai mari, venind de la Timisoara sau Deva.Oamenii spun ca daca ai au putut face atata drum, bucurestenii nu au nicio scuza sa nu participe la protest.- Protestatarii ii indeamna si pe altii sa li se alature pe traseul lor spre Guvern: "Veniti cu noi, va fura si pe voi!" si "Iesiti din casa, daca va pasa", scandeaza multimea.- Coloana de protestatari este deschisa de un banner urias pe care scrie "Constanta conteaza! Tara n-a votat hotia, voi nu sunteti Romania!". Pe un alt banner mare este scris mesajul "Fara penali!".- Parlamentarii de la USR spun ca faptul ca PSD nu si-a lasat membrii sa voteze la motiune arata ca Dragnea nu isi mai poate controla proprii oameni.- Un mesaj de incurajare vine de la fostul ministru tehnocrat al Sanatatii Vlad Voiculescu."Indiferent de rezultatul motiunii de astazi, indiferent de mizeriile pe care va trebui sa le mai induram... viitorul este fara ei. Sa nu aveti nicio indoiala in legatura cu asta. Eu nu am", spune fostul ministru si posteaza si o fotografie cu o mamica ce a venit cu bebelusul la protest.- Protestatarii au plecat in mars spre Guvernul, dupa 8 ore in care au cerut demiterea Guvernului. PSD si ALDE si-au mentinut insa majoritatea."Uniti, salvam, toata Romania!", striga oamenii, pe masura ce inainteaza spre Piata Victoriei.- Vin sa se alature protestatarilor si parlamentarii USR, cu flori de floarea soarelui pe care le impart celor prezenti. Oamenii le multumesc si ii aplauda.- Parlamentarii liberali au venit printre protestatari, insa nu au fost primiti cu entuziasm: "Ce ati facut atatia ani?!".- La megafon se anunta ca motiunea a picat. Doar 166 de parlamentari au votat pentru demiterea Guvernului Dancila. Multimea huiduie si striga "tradatorii!", "Anticipate, asa nu se mai poate" si "Casa Poporului, nu a infractorului".- Creste tensiunea in fata Parlamentului pe masura ce numaratoarea voturilor e spre final: "Cine v-a votat tara si-a tradat!".- "Tradatorii", "Hotii", si "Coalitie de hoti, nu ne-ati cumparat pe toti" scandeaza oamenii, in timp ce asteapta rezultatul votului la motiune.- E prezent in fata Parlamentului si Nicusor Dan.- Cand au auzit ca s-a incheiat votul in Parlament, protestatarii au inceput sa strige "Fara penali" si sa aplaude.- Numarul protestatarilor e in crestere. In fata Parlamentului vin persoane direct de la munca, unii la costum, altii cu laptopurile dupa ei.- Dancila si ministrii sai nu mai stau sa astepte rezultatul votului si pleaca din sala de plen in biroul lui Liviu Dragnea. Liderul PSD nu a fost insa vazut deloc in Parlament azi.- In difuzoarele protestatarilor se aude in continuare desfasurarea sedintei din plen. Acum sunt chemati nominal la vot. Oamenii huiduie cand aud numele social-democratilor, celor de la ALDE sau UDMR.- "ALDE si PSD, aceeasi mizerie" si "Fara penali!", scandeaza multimea.- Printre cei din fata Parlamentului a intrat si un simpatizant al PSD si "Rusine", i-au strigat oamenii. Pana la urma jandarmii au venit si l-au rugat sa plece.- "Suntem la stand-up comedy. Pe scena, Viorica Dancila. Lasa foaia, Viorica!", se striga in strada la megafon in timp ce vorbeste Dancila la tribuna Parlamentului.- A luat din nou cuvantul Viorica Dancila. Oamenii care o asculta in fata Parlamentului in difuzoare huiduie si striga "Demisia!".- La megafon e pusa interventia pe care o are in acest moment Traian Basescu. "Erati mult mai bun ca sofer al lui Catalin Voicu decat in Senat", i-a spus Basescu lui Serban Nicolae. "Bine, Base!", a strigat multimea.- Cei din fata Parlamentului spusesera initial ca la ora 18:00 pleaca in mars spre guvern, insa apoi au anuntat ca vor astepta sa se finalizeze votul pe motiune, ca sa li se alature si parlamentarii de la USR si PNL.Intre timp, celor din Parcul Izvor li se alatura si alti oameni care nu si-au luat liber, dar au plecat mai devreme de la munca. Sunt in jur de 3.000 de oameni.- "Liviu Dragnea iti dorim, iti dorim tot neamul, sa te duci la puscarie tu si Tariceanu", se canta la megafon.- In timp ce in fata Parlamentului mii de oameni protesteaza, cei de la USR povestesc abuzurile la care sunt supusi in Parlament.- Parlamentarii USR au iesit din nou la balcon cu steagul Romaniei, dar si cu un steag al formatiunii. Protestatarii i-au aplaudat.- "Hai romani, hai cu toti, sa scapam tara de hoti!", striga multimea in fata Parlamentului.- O alta scandare prin care oamenii cer Guvernului sa plece: "Viorica fa ceva, pleaca, da-ti demisia".- "Nu vrem sa fim o natie de hoti" si "Ne-am saturat cat ne-ati furat" se striga in fata Parlamentului.- Cristian Dide anunta la megafon ca Sevil Shhaideh a fost trimisa in judecata in dosarul Belina. "DNA, sa vina sa va ia!", scandeaza multimea.- Oamenii scandeaza in continuare si anunta ca vor protesta pana cand toti penalii vor pleca din functii publice: "Nu plecam, rezistam!", "Justitie, nu coruptie!".- Ziare.com transmite imagini LIVE din Parcul Izvor:- In fata Parlamentului au mai ramas in jur de 2.000 de persoane, multi s-au intors la locurile de munca, insa anunta ca dupa ora 18:00 se duc in Piata Victoriei.- La protest participa presedintele Miscarii Romania Impreuna, fostul premier Dacian Ciolos. Multimea il aclama in timp ce din Parlament se aude Viorica Dancila care spune ca "politica fiscala coerenta si inteleapta" promovata de ea a reparat "dezastrul lasat de tehnocrati".- La megafon a fost pus discursul pe care Viorica Dancila il sustine in Parlament acum. Multimea huiduie continuu.- Sunt mobilizati sute de jandarmi. In jurul Parlamentului sunt zeci de vehicule ale Jandarmeriei si mai multe puncte de acces in Parcul Izvor sunt blocate. "Pe aici se face doar defluirea", a explicat,, unul dintre jandarmi.- Din cand in cand oamenii canta "multi ani primeasca" si cer si demisia lui Liviu Dragnea din Parlament, precum si a lui Calin Popescu Tariceanu.- Multimea cere demisia Vioricai Dancila: "Analfabeta!", "Proasta satului e in fruntea statului".- "Uniti, salvam toata Romania", striga miile de oameni din fata Parlamentului.- Se scandeaza impotriva televiziunilor Antena3 si Romania Tv, acestea fiind acuzate de dezinformari si minciuni.- Oamenii continua scandarile in asteptarea votului motiunii: "Nu vrem sa fim condusi de hoti!", "Demisia!", dar si "Anticipate, asa nu se mai poate!".- Sunt prezenti la protest si cei cu tobe care bat ritmul scandarilor.- Protestatarii se muta inspre Piata Constitutiei pentru ca sunt prea multi pentru spatiul pe care il au la dispozitie si au blocat complet trotuarul, astfel ca cetatenii care doar vor sa tranziteze zona nu au cum.- Sunt siin fata Parlamentului. Banca a starnit un val de furie dupa ce a reziliat contractul cu Papaya Advertising, la o zi dupa ce agentia de publicitate a anuntat ca nu lucreaza miercuri, astfel incat toti angajatii care doresc sa fie prezenti la protest.- Protestatarii cer demisia tuturor celor care nu voteaza pentru demiterea Guvernului Dancila.- A ajuns la protest si presedintele PNL Ludovic Orban.. Oamenii sunt raspanditi pe toata latura dintre Izvor a Parlamentului, dar si in parc, unde au intins un tricolor mare.- Mai multi actori ai Teatrului National sunt la protestul din fata Parlamentului.- Intre timp, la intrarea in curtea Parlamentului cetatenii cer in continuare sa fie lasati sa intre. replica jandarmilor a fost ca "nu mai sunt locuri libere in Parlament".- La Parlament a ajuns Viorica Dancila si incep dezbaterile pe motiune. "Jos Guvernul", "Anticipate!", striga miile de oameni din fata Parlamentului si huiduie indelung.- Protestatarii au inaintat pana la intrarea in Parlament. In continuare unii dintre ei cer sa fie lasati sa intre, pe baza actului de identitate, insa li se spune ca nu au voie.- La un balcon dinspre Parcul Izvor a fost atarnat un drapel si cativa parlamentari USR flutura steagul formatiunii. Oamenii din parc aplauda.- Cativa protestatari au vrut sa intre in Parlament si s-au prezentat la una dintre intrari cu buletinul. Au fost insa opriti de jandarmi.- Cei aproape 3.500 de protestatari au fortat cordonul de jandarmi si au mai ocupat inca o banda de circulatie. Sunt efective impresionante de forte de ordine in jurul Parlamentului.- Au venit la Parlament si cativa zeci de sustinatori ai PSD. Ei sunt huiduiti de oameni si intrebati cum pot sa-i sprijine pe social-democrati.- Cei de la USR impart pelerine oamenilor. Protestatarii se amuza si scandeaza "fara ploaie! Fara ploaie!".- Au ajuns in fata Parlamentului si cei cu pancartele ce o infatiseaza pe Viorica Dancila in marime naturala. Ei trec printre oameni si striga "He, he" sau "Make a photo", iar multimea le raspunde "Demisia!".- Sunt peste 3.000 de oameni in fata Parlamentului, cu jumatate de ora inainte sa inceapa dezbaterea motiunii de cenzura. Oamenii vor sa avanseze in strada. Initial jandarmii nu i-au lasat, insa apoi au mutat gardurile, blocand prima banda de circulatie.- "Iesiti afara, tradatori de tara", striga oamenii catre Parlament si huiduie.- Pe pancarta unui copil scrie: "In septembrie voi pleca din tara mea cu mama si tata. Dragnea, este vina ta!".- Aproximativ 3.000 de oameni striga "Anticipate", "Demisia" si "Analfabeta".- Toti deputatii USR sunt printre protestatari cat e pauza. Iata-l si pe Cristian Ghinea.- Liderul USR Dan Barna se plimba printre protestatari, vorbeste cu ei si le imparte banderole pe care scrie "fara penali".- La protest sunt oameni de toate varstele. Un domn a declaratca lui i-ar fi rusine sa fie in Parlament, in locul celor de la PSD si ALDE.- Oamenii scandeaza "Romania, trezeste-te" si "Sa va fie frica, tara se ridica!".- Organizatorii le cer oamenilor sa fie atenti in cazul in care in multime apar persoane care instiga la violente: "Noi protestam pasnic, daca observati langa voi persoane violente sa va lasati pe vine"."Fara violenta!", striga multimea.- Clotilde Armand este de asemenea printre protestatari.- Au venit si liberali in Parcul Izvor. Sunt prezenti si cei din teritoriu, din Ialomita.- Sunt si copii la protest si si ei au la brat banderole "fara penali!".- Liderul USR Dan Barna a venit printre protestatari si le vorbeste la megafon: "Va multumim ca ati venit astazi aici. Romania are o sansa cu dvs aici".- O maicuta participa la protestul din fata Parlamentului, cu o banderola "Fara penali" la brat. Fotografia facuta de Teodor Tita s-a viralizat pe retelele de socializare.- Parlamentarii USR au venit printre protestatari in Parcul Izvor, in timpul pauzei din plen."E un moment emotionant, sunt foarte multi oameni, va asteptam si pe voi. Inauntru pluteste un aer de teama, PSD-ul s-a baricat", spune deputatul USR Tudor Pop.- Oamenii sunt indemnati sa semneze initiativa "Fara penali in functii publice", daca nu au facut-o deja.- Aproximativ 2.000 de persoane protesteaza in fata Parlamentului si numarul lor continua sa creasca. "UDMR, sluga PSD", "DNA sa vina sa va ia" si "Cuib de hoti si de mafioti".si oamenii continua sa vina. Ei scandeaza: "Nu cedam, rezistam!", "Nu vrem penali", "PSD, ciuma rosie", "Un partid de hoti si de mafioti!", "Nu vrem sa fim condusi de hoti" sau "Nu scapati!".- Sunt deja in jur de 300 de persoane la protestul din fata Parlamentului.- Si. Ei traverseaza des pe o trecere de pietoni din centrul orasului, astfel incat strada respectiva se blocheaza."Este doar un avertisment. Daca lucrurile continua, vom bloca orasele", au spus tinerii.Dupa demonstratia de cateva minute, ei au plecat spre sediul PSD.- Deputatul USR Tudor Pop descrie atmosfera din Parlament: "Le e frica. Sunt cu mult in afara zonei lor de confort si se vede. Azi, ba mai mult,. Liftul care duce la grupul USR a fost branduit cu un afis pe care scrie 'exclusiv pentru demnitari'.".a avut de azi-noapte un mesaj pentru romani in care i-a indemnat sa iasa in strada: "1 an, 5 luni si 22 de zile de cand ii suportam. Nici macar un an si jumatate: 538 de zile. In tot acest rastimp, singura lor preocupare a fost sa-si salveze pielea, sa-si puna la adapost averile, sa injoseasca, prin faptele si vorbele lor, ideea insasi de democratie.".- Din cand in cand, unii dintre cei prezenti mai scandeaza- Vor sa imparta si jandarmilor banderole cu "fara penali in functii publice", dar acestia le refuza.- Cei de la USR au adus pentru protestatari banderole si steaguri cu mesajul "fara penali in functii publice".- Sunt anuntate proteste si in diaspora, la Dublin si Madrid pentru miercuri seara.- Sunt prezenti la Parlament si cei care strang semnaturi pentru initiativa- Deja sunt cateva zeci de persoane in fata Parlamentului, pe trotuarul de la iesirea din Parcul Izvor. Unii spun ca- A venit un protestatar din Iasi in fata Parlamentului: "Motiunea trebuie sa treaca, tot ce se intampla e catastrofal, acesti oameni sunt criminali.".- Protestatarii spun ca. S-a iscat o discutie in contradictoriu intre cei prezenti si jandarmi, cand acestia din urma au vrut sa monteze garduri astfel incat sa blocheze o masina: "De ce instigati, iar provocati?".- Au venit mai multi jandarmi la Parlament, intrarea de la Parcul Izvor, si au inceput sa monteze garduri.Odata cu ei a venit si soferul camionului Primariei. Politia nu intervine, asa ca protestatarii s-au dus sa le bata la geam, sa ii anunte ca a venit conducatorul si pot sa-l amendeze.- In fata Parlamentului a ajuns si o doamna care cere demisia Guvernului."Protestez fata de Guvern, Parlament, nu trebuie sa plece doar Dancila, ci toti.Copiii mei ar fi putut fi orfani daca Dumnezeu nu m-ar fi protejat, pe mine si pe sotul meu. Vor sa nenoroceasca tineretul, copiii sa plece din tara, parintii sa ramana cu inima franta", a spus doamna Puica, pentru Rezistenta TV.- Unii oameni care au trecut cu masina prin zona au stat pe prima banda, in spatele masinii Politiei Locale, si au claxonat prelung. In cele din urma, Politia Locala si-a retras masina.- Au inceput sa ajunga oamenii in fata Parlamentului: "Mi-am luat concediu medical, stie sefa".- Au ajuns si jandarmii in fata Parlamentului si ii cer lui Mihai Dide sa coboare de pe camion si promit ca vehiculul va fi ridicat in scurt timp de Primarie.- Unul dintre protestatarii care a parcat pe trotuarul din fata Parlamentului a fost legitimat de Politia Locala, insa agentii refuza sa-i dea procesul verbal, sustin ca nu au timp acum.- Mihai Dide s-a urcat pe camionul parcat in fata Parlamentului, la intrarea de la Parcul Izvor. 3 politisti au venit sa-i spuna sa se dea jos, altfel va fi amendat."S-ar putea sa fiti acuzat de distrugere pentru faptul ca v-ati urcat pe capota", ii spune un politist.- Cei de la Rezistenta TV au ajuns deja in fata Parlamentului si au aratat imagini in care se vede caTotodata, o masina a Politiei Locale sta parcata, cu girofarul pornit, pe o banda a bulevardului si in spate se formeaza din cand in cand cozi de masini.Apelul la protest a fost dat de Uniunea Salvati Romania. Cei de la USR le-au cerut la sfarsitul saptamanii trecute oamenilor, dupa ce Liviu Dragnea a lasat sa se inteleaga ca vrea ca Guvernul sa treaca modificarile la Codurile Penale prin ordonanta de urgenta, sa-si ia miercuri o zi libera si sa isi arate dezacordul printr-un protest pasnic in fata Parlamentului, incepand cu ora 12:00."USR cheama oamenii la un protest pasnic, in fata Parlamentului, miercuri, 27 iunie, in ziua votului motiunii de cenzura. Dragnea trebuie impiedicat sa nimiceasca justitia in Romania prin papusile lui, guvernul-marioneta Dancila, in favoarea unor condamnati penal, unor infractori dovediti si in interesul personal al unor infractori. Hai in strada! Ia-ti o zi libera pentru Romania! Miercuri vino la Parlament!", a fost mesajul celor de la USR, iar lor li s-au alaturat si liberalii, care si-au incurajat sustinatorii sa vina miercuri in fata Parlamentului.Pe pagina de Facebook a evenimentului 3.000 de persoane si-au anuntat participarea, in timp ce alte aproape 9.000 si-au declarat intentia de a participa.Oamenii au precizat in mediul online ca fie isi iau ziua libera, fie isi petrec pauza de masa in fata Parlamentului.De asemenea, mai multe companii au anuntat public ca miercuri nu lucreaza pentru a le permite angajatilor sa participe la protest, daca vor.Una dintre acestea este Papaya Advertising, agentia de publicitate care a realizat reclama pentru Transavia, viralizata dupa ce, in vremurile pe care le traim, cand politicul incearca sa subjuge justitia, oameni cu functii inalte in stat cer iertare puscariasilor si nivelul de cultura si discurs al celor cu functii publice este la cel mai jos nivel, vorbeste despre principii, integritate si verticalitate ca stalpi de baza ai unei Romanii puternice.La 24 de ore de cand a facut anuntul ca da o zi libera destinata activitatilor civice, agentia a precizat ca CEC Bank, banca detinuta de stat, i-a notificat, dupa 10 ani de colaborare, ca reziliaza contractul."Nu regretam postarea, pentru ca noi credem ca dreptul la libera exprimare este mai important decat orice buget. Suntem liberi, si nu doar de contract. Suntem liberi pentru ca asa am decis sa fim", a fost reactia companiei De asemenea, o alta firma ce a luat aceeasi decizie pentru ziua de miercuri, ARP Asigurari, spune ca e vizata de o companie de denigrare la una dintre televiziunile apropiate Puterii. "Ne vedem la Parlament, este multa iarba in parcul Izvor si putem sa zburam liberi!", au reactionat, in aceeasi nota, si cei de la compania de asigurari.Dupa ce vor afla rezultatul de la votul pe motiunea de cenzura, manifestantii au stabilit sa porneasca in mars spre locul consacrat al protestelor, Piata Victoriei."La ora 12:00, vom fi prezenti la Parlament, in zona Parcului Izvor, dupa care vom pleca (dupa ce aflam rezultatul motiunii) inDupa 600.000 de oameni in strada in 2017 si alte zeci si sute de mii iesiti anul acesta, dublul infractor doreste sa 'reinvie' fatidica OUG 13. Ce vrea Dragnea acum: impunerea unui prag de 200.000 de euro si scaderea limitelor pedepsei, de la 2 la 7 ani cat este in prezent, la 1 - 5 ani.Codul Penal va intra in dezbaterea comisiei speciale conduse de nimeni altul decat obedientul Florin Iordache, fostul artizan al Ordonantei de Urgenta 13", e mesajul de pe pagina de Facebook a evenimentului Nu numai bucurestenii protesteaza, ci lor li se alatura oameni din toata tara, care se organizeaza sa vina cu masinile spre Capitala in ziua motiunii."Guvernul incompetentei absolute Dancila trebuie sa cada miercuri la motiunea de cenzura sustinuta de Opozitie. Este o buna ocazie ca UDMR sa demonstreze ca nu este o anexa a PSD, ca UDMR nu este magyar PSD.La solicitarea majoritatii organizatiilor civice din tara, ne alaturam si noi cu un mars motorizat din Oradea-Arad-Timisoara-Deva-Alba-Sebes-Sibiu-Pitesti si incurajam organizatiile din Moldova si din sudul tarii sa faca un efort si sa ni se alature.Mesajul nostru pentru bucuresteni este: daca noi putem strabate sute de kilometri pe drumuri preistorice, voi doar trebuie sa coborati din blocuri sau sa va luati o zi libera pentru viitorul copiilor nostri", au anuntat organizatorii pe pagina de Facebook Coloane catre Bucuresti 3.0. Jos Guvernul Dancila! Mobilizarea celor care vor demisia Guvernului Dancila si a lui Liviu Dragnea nu a ramas fara ecou din partea PSD. Luni seara, la Antena3, senatorul PSD Claudiu Manda a spus ca este posibil sa fie prezenti in fata Parlamentului si sustinatori ai PSD-ALDE "Sunt doua variante, fie sa-i putem compara numeric, fie sa ajunga la conflict", a spus Manda.Marti, in presa au aparut informatii pe surse conform carora social-democratii ar fi primit ordin de la centru ca fiecare judet sa trimita miercuri in fata Parlamentului cel putin 15 membri.Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila este dezbatuta si votata, miercuri, in Parlament.