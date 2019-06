E protest diseara la MAE: Stam la coada ca sa-i cerem demisia lui Melescanu!

Ziare.

Evenimentul " Protest: stam la coada ca sa-i cerem demisia lui Melescanu " incepe la ora 18:00 si este organizat de Declic, Coruptia Ucide, Uniti Salvam, Geeks For Democracy si Rezistenta."Facem o coada la Ministerul Afacerilor Externe, din #solidaritate cu romanii din afara care nu au putut vota pe 26 mai. Guvernantii si-au batut iarasi joc de ei, de aceea cerem *insistent* demisia lui Teodor Melescanu, Ministrul Afacerilor Externe. Poate si-o da singur, sau poate i-o solicita premierul", se anunta pe pagina evenimentului.Organizatorii spun ca si cei din diaspora pot participa la protest trimitand pe cineva din Bucuresti sa se alature lor."Daca esti din Bucuresti, ia un prieten cu tine si hai sa stam la coada. Daca esti din diaspora si nu poti ajunge, convinge un prieten din Bucuresti sa mearga in locul tau la protest", precizeaza ei.Acestia mentioneaza ca sunt constienti de faptul ca rar demisioneaza politicienii romani, dar, totusi, vor insista."Stim ca demisia e un gest rar intalnit in randul politicienilor romani. Insa insistam si o spunem tare, sa se auda de la Palatul Victoria si pana la Ministerul Afacerilor Externe: domnule Melescanu, asumati-va raspunderea pentru proasta organizare a alegerilor si dati-va demisia", se incheie mesajul organizatorilor.A.G.