"E timpul sa iesim in strada! Sambata e ziua marelui protest. Lista oraselor si evenimentelor organizate pe Facebook

Pe pagina de Facebook Reusim sunt redate temele principale ale protestelor de sambata:"Legile Justitiei (303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind CSM) au fost votate in Parlament si urmeaza sa ajunga la presedintele Klaus Iohannis care le poate respinge doar o singura data!Parlamentarii urmeaza sa voteze modificarile aduse de ei la Codul Penal si Codul de Procedura Penala!Parlamentarii penali si corupti isi doresc cu orice pret ca Legile Justitiei si Codurile Penale sa fie publicate in Monitorul Oficial pentru a subjuga Justitia politicului si pentru a scapa ei de puscarie! Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE a fost criticata de magistrati!Guvernul a modificat Codul Fiscal prin OUG pe 8 noiembrie 2017 si de atunci se tot fac diverse modificari prin care angajatul va avea mai mult de suferit: reducerea contributiilor sociale si transferul lor de la angajator la angajat, scaderea impozitului pe venit, micsorarea contributiei virate la Pilonul II de pensii etc.Modificarile la legea ANI, care protejeaza de conflicte de interese alesii intre 2007-2013, au fost adoptate de Senat.Iesim in strada si pentru alte probleme care sunt acum in sanatate, educatie, invatamant, cercetare, economie, infrastructura, cultura, securitate etc.!"Iata lista cu orasele si linkurile evenimentelor create pe Facebook:1. Evenimentul de protest principal creat pentru Piata Universitatii - Bucuresti, ora 18:00 - 21:00:Mars propus: Piata Universitatii - Piata Unirii - Fantani - Parlament, cu vizite la institutiile confiscate de catre majoritatea parlamentara (Avocatul Poporului, CCR, CNA).Organizat de Coruptia ucide, 600.000 pentru Rezistenta, Insistam, Initiativa Romania, Asociatia Civica ProFest, Contract Romania, Actiunea Civica Galati, Declic,Umbrela Anticoruptie Cluj, Aradul Civic, Legea 544/2001, VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie si Spatiu liber de coruptie. #VaVedem din Bucuresti.2. Eveniment de protest creat pentru un grup plecat inpe 10 ianuarie pe jos din Cluj-Napoca si care vor ajunge pe 20 ianuarie pe jos in Bucuresti la protestul din Piata Universitatii:Un grup de protestatari a plecat pe jos din Cluj Napoca (10 ianuarie, ora 10:00) si merg pe jos in directia Turda, Targu Mures, Sighisoara, Brasov, Ploiesti, Bucuresti-Piata Universitatii (20 ianuarie).Organizat de Sorin Bobis, Stafeta Steagului Uniunii Europene, Coruptia ucide, Umbrela Anticoruptie Cluj, Actiunea Civica Galati, Rezist Galati si Rezist.TV.3. Evenimente create pentru cei care vin cu trenul in Gara de Nord - Bucuresti la protestul din Piata Universitatii:- Gara de Nord, 12:00 - 16:00,Organizat de Insistam pentru Romania Demna.- Gara de Nord, 15:00,Organizat de Coruptia ucide.4. Evenimente de protest create pentru protestatarii care vin cu masinile in coloana din mai multe orase din Romania la protestul din Piata Universitatii:- coloane de masini:Oras de plecare - Bucuresti, 06:00 - 18:00,Organizat de Oradea Civica, Initiativa Timisoara, Brailaa Unita, Impotriva Coruptieii, Rezistenta Constanta, Actiunea Civica Galati, Aradul Civic si Tulcea #rezista.- coloane de masini:Pitesti - Bucuresti, 13:45 - 14:15,Organizat de Traian Paparete.- coloane de masini:Pitesti - Bucuresti, 14:45 - 15:15,Organizat de Coruptia ucide si Adevar si Dreptate Argesean.5. Evenimente de protest ale protestatarilor din afara Bucurestiului care vor veni pe 20 ianuarie la ora 18:00 la protestul din Piata Universitatii:Organizat de Albaiulia civica rezista.Organizat de Aradul Civic.- event 1Organizat de Adevar si Dreptate Argesean si Coruptia ucide.Arges - event 2Organizat de Traian Paparete.Organizat de Rezist in Bacau, Coruptia ucide, Declic si 600000 pentru Rezistenta.Organizat de Oradea Civica.Organizat de Bistrita Spune Nu Coruptiei.Demisia Dragnea.Demisia Tariceanu, Rezist Zurich, Rezistenta Timisoara si Coruptia ucide.- event 1:Organizat de Brasovul Civic.Brasov - event 2:Organizat de Tudor Frincu.Brasov - event 3:Organizat de Carstea Irina.- event 1:Organizat de Rezistenta Constanta si Coruptia ucide.Constanta - event 2:Organizat de Constanta ProtesteazaOrganizat de Clujul protesteaza in Bucuresti, Coruptia ucide si Umbrela Anticoruptie Cluj.- event 1:Organizat de ACTI - Asociatia Civica pentru Transparenta si Implicare si Initiativa Craiova.Dolj - event 2:Organizat de ARC Actiunea pentru Renasterea Craiovei.Organizat de Actiunea Civica Galati, Initiativa Romania, Declic, Rezistenta TV si 600000 pentru Rezistenta.Organizat de Anca Aradei Paraschiv.Organizat de Scutul Anticoruptie - Baia Mare.Organizat de Hang Ana Lucia.Organizat de Rezist - Ploiesti, Reusim si Coruptia ucide.Organizat de Satmarul CIVIC si Coruptia ucide.Organizat de Andrei Joldos.Organizat de Va vedem din Sibiu.Organizat de Suceava protesteaza.Organizat de Rezistenta Timisoara, Initiativa Timisoara, insist, deci REZIST; rezist, deci EXIST, Reusim, Insistam pentru Romania Demna, Sustin presa libera. Respect, Declic, Malin Bot, pagina publica si Vocea Strazii.Organizat de Ovidiu Nitoi.Organizat de Alin Miron Stanescu.Prefectura, 18:00 - 23:00Organizat de Albaiulia civica rezista.Revolutia generatiei noastrehttps://www.facebook.com/events/1988601924498210/Eveniment creat pentru 7 - 21 ianuarie!Primarie, 19:00 - 21:00,Organizat de Aradul Civic.Primarie - Piata Revolutiei, 18:00 - 21:00,Organizat de Cetatean Botosanean.- event 1:Primarie, 18:00Organizat de Catalin Ajunge, Emil Vladescu, Mercedes Mircica, Sorin Ionita, Adrian Popa, Catalin Stefan, Danut Lungu, Claudia Findrihan, Dan Iorga si Cristian Lucilius Niculae.Braila - event 2:Piata Independentei, 18:00 - 23:59,Organizat de Brailaa Unita, Impotriva Coruptieii.Piata Dacia, 18:00 - 20:00,Organizat de Reusim.Monumentul Memorandistilor, 18:00 - 21:00,Organizat de Declic, Coruptia ucide si Umbrela Anticoruptie Cluj.Piata Mihai Viteazul, 18:00 - 21:00,Organizat de ACTI - Asociatia Civica pentru Transparenta si Implicare.Prefectura, 18:00 - 21:00,Organizat de Actiunea Civica Galati.- event 1:Piata Unirii, 18:00 - 22:00,Organizat de Dreptate, Integritate, Corectitudine.Iasi - event 2:Piata Unirii, 18:00 - 23:00,Organizat de Anca Aradei Paraschiv.- jud. Sibiu - event 1:Piata Corneliu Coposu, 18:00 - 21:00,Organizat de Reusim.Medias - jud. Sibiu - event 2:Piata Corneliu Coposu, 19:00 - 22:00,Organizat de Lazar Vasile.Piata Unirii, 18:00 - 21:00,Organizat de Oradea Civica.Casa de Cultura a Sindicatelor Ion Dulamita, 18:00 - 23:59,Organizat de Valea Jiului Society, Coruptia ucide si Declic.Piata Stefan cel Mare - Teatrul Tineretului, 18:00 - 21:00,Organizat de Reusim.Piata Vasile Milea, 18:00 - 22:00,Organizat de Adevar si Dreptate Argesean.Esplanada Casei de Cultura, 18:00 - 23:00,Organizat de Suceava protesteaza.Prefectura, 18:00 - 21:00,Organizat de Muresul Civic, Muresul Civic si Coruptia ucide.Piata Operei, 18:00 - 21:00,Organizat de Timisoara Civica.Arroyo 962, 1007, 13:00 - 14:00,Organizat de USR Diaspora.Prinz-Eugen-Strabe 60, 104, 16:00 - 18:00,Organizat de Diaspora Civica Viena.Ambasada Romaniei, 13:00 - 15:00,Organizat de RezistBruxelles.Nathan Phillips Square, 15:00 - 17:00,Organizat de Cristian Radu.Rathausbrucke, 19:00 - 19:30,Organizat de Rezist Zurich.Theatre Equilibre, 19:30 - 20:30,Organizat de Rezist Zurich.Stenbackinkatu 24, 14:00 - 16:00,Organizat de Romani in Helsinki - Finlanda.Place de la Bourse, Quai du Marechal Lyautey, 16:00 - 17:30,Organizat de Reusim si Gironde-Roumanie, echanges & culture.Parvis des Libertes et des Droits de l'Homme, 15:00,Organizat de Diaspora Franta solidara cu Romania.Parlamentul European, 15:00 - 17:00,Organizat de RoStrasbourg - Romani in Strasbourg si La Strasbourg.Rathaus - Marktplatz 2, 16:00 - 17:00,Organizat de Catalin Anitescu.Consulatul General, 17:00 - 21:00,Organizat de Rezist Munchen.Consulatul General Roman, Hauptstater Strabe 70, 70178, intrarea prin Gerber Strabe, 15:00 - 17:00,Organizat de Andra-Laura Oancea.Wurzburg Innenstadt, 18:00 - 21:00,Organizat de Corina Madalina.Consulatul Romaniei, 15:00 - 17:00,Organizat de Rezist Diaspora.Piazza Montecitorio, 15:00 - 19:00,Organizat de Chiriac Tiberiu Paul si Florin Alex.Consulatul General al Romaniei, 18:00 - 21:00,Organizat de Reusim.Ambasada Romaniei, 14:00 - 17:00,Organizat de Rezist Dublin.Ambasada Romaniei, 18:00 - 21:00,Organizat de Reusim.Victoria Square, 16:00,Organizat de Sorina Stallard.The National Assembly for Wales, 18:00 - 21:00,Organizat de Gabriela Ferguson si Andrei Hodorog.St Andrew Square, 15:00 - 18:00,Organizat de Vlad Aparece.Romanian Cultural Institute in London, 16:00 - 19:00,Organizat de Gabi Stefan, Cristina Grigoras, Loredana Ivanov si Gaspar Oana Maria.Grey's Monument: NE1 7AL Newcastle-upon-Tyne, 16:00 - 18:00,Organizat de Rezist NE England.Torgallmenningen, 5014. 13:00,Organizat de Cornel Siposan.................., 13:00 - 14:00,Organizat de Rezistam pentru Romania.Dam, 1012, 15:30 - 18:30,Organizat de Oana-Maria Georgescu...................., 15:30 - 18:30,Organizat de Ioana Selaru.................,.............,Organizat de Romani In Spania..................., 17:00 - 21:00,Organizat de Gabriela Stanca.Consulatul General al Romaniei, 9:00 - 12:00,Organizat de Rezist Diaspora.Baker Beach, 94129, 14:00 - 15:00,Organizat de Lucian Adrian Grijincu, Ioana Ghimus si Alina Savu.Roman Nagykovetseg, 18:00 - 21:00,Organizat de Rezist Budapesta.