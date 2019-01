Efectele grevei de la CE Oltenia: Romania risca sa ramana in frig sau sa dea sume uriase pe energie din import

Ziare.

Protestul minerilor de la CE Oltenia a izbuncit vineri seara, la cariera Jilt Nord. Pana luni dimineata, actiunea s-a extins, iar mineritul s-a oprit in toate carierele complexului. De la acel moment, CE Oltenia - care produce circa 20% din energia Romaniei - functioneaza doar cu carbune dintr-o rezerva care se va epuiza in cel mult 10 zile.Chiar daca stiu cat de important e sa alimenteze centralele cu carbune, muncitorii nu s-au lasat cu niciun chip induplecati sa coboare din nou in mina, in cursul zilei de luni.Apasati de greutatea muncii in subteran, oamenii cer majorari salariale de 45%, vouchere de vacanta, dar si conditii mai bune de lucru. Asa cumv-a relatat deja, in urma negocierilor purtate luni cu administratia CE Oltenia, salariatii n-au obtinut decat voucherele de vacanta si promisiunea unor majorari salariale in cuantum de numai 12%. N-a fost nici pe departe suficient ca sa-i convinga pe oameni sa reia lucrul.Ce se va intampla daca minerii nu ajung nici in zilele urmatoare la o intelegere cu administratia CE Oltenia si nu reincep productia de carbune? Ei bine, intr-o astfel de situatie, complexul risca sa isi opreasca activitatea din lipsa de materie prima, lasand Romania fara o cincime din energia de care are mare nevoie, in plina iarna.Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, sustine ca o astfel de situatie s-ar putea dovedi foarte costisitoare pentru tara noastra., a spus pentruDumitru Chisalita.Din pacate, intr-o forma sau alta, orice crestere de pret a energiei ajunge, in cele din urma, sa-l arda la buzunar tot pe omul de rand.Expertul in energie citat desustine ca Romania are solutii pentru a-si asigura necesarul de energie la pret accesibil, in orice situatie. Problema este ca pentru a aplica astfel de solutii, autoritatile statului ar trebui sa isi intocmeasca o strategie la care, pana in acest momement, nici macar nu pare sa se fi gandit.Ramanem sa vedem daca situatia de la CE Oltenia se va rezolva in timp util si daca intre timp nu vor izbucni si alte greve, in companiile energetice din tara. Deja cei 4.400 de salatiati de la CE Hunedoara cauta un temei legal care sa le permita sa intrerupa lucrul