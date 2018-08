Violentele din februarie 2017 - asemanari cu cele de la mitingul Diasporei. Un prim verdict am putea avea la doi ani de la evenimente. De ce nu am invatat nimic?

Concluziile investigatiilor violentelor din februarie 2017

Sursa: Facebook/Uniti Sub Tricolor

Sursa: Facebook/Madalina Rosca

In februarie 2017, peste 150.000 de persoane participau la un protest pasnic in fata Guvernului. La fel ca la mitingul Diasporei din 10 august, un grup mic, atunci de maximum 50 de persoane, a inceput sa-i provoace pe jandarmi si sa instige la violente. In ambele cazuri, printre cei care au declansat violentele au fost si ultrasi, suporteri ai unor echipe de fotbal din Bucuresti.Concluzia procurorului la finalul investigatiilor: "."Cine ii coordona pe suporterii care au fost agresivi in Piata Victoriei? Cine era cel care a facut planul sau cine a platit banii pentru realizarea de bannere sau achizitia de petarde, sunt insa intrebari ramase fara raspuns.Desfasurarea evenimentelor, modul de actiune si de organizare aduc foarte mult cu intamplarile de la mitingul Diasporei din 10 august. Pentru conducatorii fortelor de ordine din Piata Victoriei, rechizitoriul si concluziile procurorilor care au investigat violentele din februarie 2017 s-ar fi putut constitui intr-un autentic manual pentru a identifica si opri grupurile violente infiltrate la mitingul Diasporei.Daca modul in care au actionat a fost un plan premeditat sau doar incompetenta crasa, ramane sa aflam din investigatiile procurorilor.- Un grup de ultrasi s-a organizat pe whatsapp pentru a deturna protestul pasnic.- La protest au fost prezenti membri ai galeriilor Rapid, Steaua si Dinamo.- Prin comportament si mesajele afisate, ultrasii instigau tinerii la violente.- "Suntem pioni pe o tabla de sah", spune pe whatsapp unul dintre ultrasii care si-au dat - seama ca sunt masa de manevra in aceste proteste.- In Piata Victoriei au vazut mai multi tineri imbacati cu geci cu sigla Rapidului sau cu fularele echipei Dinamo, spun jandarmii.- In dupa-masa zilei de 1 februarie 2017, supoterii fideli ai galeriei Dinamo au primit 400 de de bilete "cu titlu gratuit" pentru meciul de handbal Dinamo - Steaua, care a avut loc in sala Dinamo. Cei mai multi tineri s-au dus dupa terminarea meciului in Piata Victoriei.- Ancheta nu a stabilit cine a fost cel care a realizat mai multe sticle de benzina, gasite asupra unui suporter in Piata Victoriei.- Ancheta nu a stabilit cine i-a coordonat pe ultrasi, insa o parte din disjungerile din acest caz vizeaza acest lucru."As vrea sa zboare sticle incendiare, Sa sparga asurzitor geamuri guvernamentale!", era scris pe un banner urias, de aproximativ 10 metri, pus in fata jandarmilor din Piata Victoriei, in seara de 1 februarie 2017. Mesajul instigator a fost afisat inaintea violentelor care aveau sa inceapa odata cu venirea noptii.Tanarul care a afisat bannerul in februarie 2017 se numeste Mihai Calin si este membru al organizatiei "Uniti sub tricolor", un grup de suporteri care reuneste toate galeriile cluburilor din tara. Acesta face parte dintr-o grupare similara denumita "Honor et Patria".Mihai Calin este unul dintre inculpatii din dosarul violentelor din noaptea de 1 spre 2 februarie 2017, care au avut loc cu in Piata Victoriei. Acuzatia: instigare publica la acte de violente. Un numar de 15 tineri au fost trimisi in judecata in acest dosar. Cei implicati in acest dosar au negat acuzatiile si au sustinut ca nu ar fi fost nimic premeditat, ci ar fi facut faptele sub euforia protestului.Ancheta a scos la iveala faptul ca membri ai galeriilor de fotbal au facut parte din nucleu dur al protestului violent. Acestia erau "deja initiati ai conflictelor cu jandarmii, altii fiind prinsi instantaneu in valtoarea evenimentelor, sedusi de euforia apartenentei la acest grup energic"."M-am simtit atras sa stau in zona ocupata de galerii datorita faptului ca acolo se canta si se scanda ritmat, era o energie a cantatului si a scandarilor care m-a atras, spre deosebire de modul plictisitor si ne energic in care intelegeau sa protesteze ceilalti", a explicat un tanar de ce s-a alaturat ultrasilor.Jandarmii prezenti la aceste proteste au declarat ca in Piata au vazut tineri imbracati in geci de la Rapid sau care aveau fulare ale echipei Dinamo. Suporterii echipei Dinamo erau dispersati prin Piata, in timp ce cei de la Rapid stateau grupati.Un alt martor a observat in multime pe unii dintre suporterii echipei Rapid, care "sunt usor de influentat, in sensul ca ii urmeaza pe altii mai mari si actioneaza la indicatiile lor".Procurorul care a anchetat cazul a incercat sa gaseasca explicatii pentru cei care s-au alaturat ultrasilor prin citate din "Psihologia multimilor", celebra carte scrisa de Gustave Le Bon: ""."As vrea sa zboare sticle incendiare, Sa sparga asurzitor geamuri guvernamentale!", mesajul imprimat pe bannerul din Piata Victoriei, este un vers al unei piese cantate de BUG Mafia.Acesta a fost tinut in fata protestatarilor, pe un colt al Palatului Victoria, cel de la intersectia Bd. Lascar Catargiu cu Bd. Iancu de Hunedoara.", arata Parchetul.In cazul bannerului, ancheta a aratat ca acesta a fost ridicat pe gardul metalic din fata jandarmilor, apoi a fost ridicat sus, de aproximativ 20 de oameni, si indreptat catre cordonul de jandarmi si catre presa, care era, la randul ei, in spatele jandarmilor.Unul dintre tinerii care au tinut acest banner este Stefan Lupu, membru al Platformei Unioniste Actiunea 2012 si superter al echipei Rapid, trimis in judecata in acest caz.", arata procurorul care a instrumentat cazul.Ionut Cristian Dinu este suporter al echipei bucurestene Rapid si membru al galeriei "Tribuna 2", denumita T2 - factiunea "Niste baeti". El a fost prins de jandarmi pe 23 februarie 2017. Acuzatia: complicitate la ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.In telefonul sau s-a gasit una dintre probele importante din acest caz, care arata ca violentele au fost premeditate. Este vorba de o discutie de pe un grup de WhatsApp, in care mai multi ultrasi pregateau totul; potrivit discutiei, unii dintre ei erau in Piata Victoriei si vedeau cum reactioneaza lumea. O mica parte dintre cei care discutau pe grupul de WhatsApp au fost identificati, cei mai multi insa au "scapat" de telefoane.Discutiile de pe WhatsApp scot la iveala ca mai mlti tineri, care au fost cercetati in acest caz, - Razvan-Marian Radu, Alexandru-George Timinschi, Ionut Cristian Dinu, Stefan Lupu si Octavian Gheorghe - au avut o preocupare comuna "."Cele mai multe discutii sunt dintr-un grup creat pe WhatsApp, denumit "Stai Ca Vin Acum", si in care au discutat mai multi ultrasi. Numele celor care discuta pe acest grup sunt cele salavate in telefon de Ionut Cristian Dinu, prescurtarile si ortografia sunt cele potrivit discutiilor. Nb este factiunea "Niste baieti", parte din gruparea T2 (Tribuna a doua) a echipei Rapid Bucuresti, T2 (Tribuna a doua).- Robita: "iese lumea gramada".- Robita: "ies si astia de la t2 (galerie Rapid-n.red.) ".- Mihai Procuroru: "Au venit scutierii cu gaze, dar nu cred ca se intampla nimic".- BozgorU: "...vedeti ca la gard mai au un pic si se iau la bataie cu jandarmii, ma uitam la dobrescu pe filmare live".- Ciprian Nb: "In fata aia trag de garduri sa intre la guvern".- Ciprian Nb: "Trupele speciale sunt in echipament de interventie si au gaze lacrimogene".- Ciprian Nb: "Vezi sa nu ajungi pe sectie".- Masinuta: "Plete intreba daca vrem torte sa m fam mea....".- Masinuta: "dar sa si adune 10/15 sa faca ceva cu tortele...nu ar di facut".- Masinuta: "DACA VRETI SA FACEM CEVA LA PROTESTE...SA SPUNETI...CA SA STIM DACA ARE ROST SA IESIM... PE BAHAVANAOS! ".- Mihai Procuroru: "Vorbeste si tu cu astia de la t2 ca n-am numere de telefon sau pe t2 members ca ne adunam si de la noi macar 5 insi".- Mihai Procuroru: "5-10".- Mihai Procuroru: "Si organizati bine facem ceva".- Masinuta: "Plete anteprenorul vinde torte.."- Robita: "astia pe t2 majoritatea scapa la 6 de la munca".- Masinuta: "trebuie sa ne vedem cu ei...si sa vedem ne organizam".- Masinuta: "daca o dam bine".- Masinuta: "sau o dam pe laba".- Alin Nb: " Vad ca se mobilizeaza cam toate galeriile".- Masinuta: "Ba... ca un fel de Trip ...uitati ca la clipul de pe youtube al nostru "NB 7 ani" sau bagati Melodia Barricade....si haideti s o facem cum trebuie diseara: )))))".- Alin Nb: "e groasa rau daca e cum zice asta".- Masinuta: "este clar ca este un joc si noi pion pe tabla de sah".- Masinuta: "la 18:00 la Metrou Crangasi? si Eventual cine iese de la munca ... mai ateptam sau ii asteptam...la Piata Victoriei?".- Robita: "septaru zicea ceva ca la 7 sa ne vdm".- Robita: "septaru zicea ceva ca la 7 sa ne vdm".- BozgorU: "Sau va bruiaza iar jegurile".- Robita: "bughi sa te uiti pe t2 mem ca au pus video acolo plm ne a filmat una si tu si dani apareti bine de tot si dani ii canta ceva aleia:)))".- Ciprian Nb: ":))) iauzi: )) vedeti ca jandarmeria a facut apel la oameni sa trimita videoclipuri de la violente".- Robita: "sa nu te miri sa ne salte".- Robita: "gen exemplu".- Robita: "sunt eu bughi si dani".- Robita: "oricum e filmarea aia care circula pe net".- Robita: "cu instigatorii inainte de nebunie".- Ciprian Nb: "Voiam sa vad filmuletul acela cu voi la protest: )))".- Alin Nb: "https://www.facebook.com/madalina.rosca.96/videos/10154905504113608/?autoplay_reason=user_settings&video_container_type=1&video_creator_product_type=0&app_id=2392950137&live_video_guests=0".- Alin Nb: "Ne-a cardit original madalina aia".- Alin Nb: "Ne-a filmat fete zici ca eram la hollywood".- Alin Nb: "Danut e peste tot".- Alin Nb: "In orice clip te-ai uita dai de el".- Alin Nb: "Ne vedem toti, fete tot".- Alin Nb: "Cand cantam atunci si venise p***a aia cu camera".- Alin Nb: "Ca se vad toate fetele".- Alin Nb: "Bughi, dani, nebunu, manu".- Alin Nb: "Am pantalonii franjuri de la cartusele alea".- Robita: "daca cheama pe vreunu la militie nu stie cine sunt restu".- Alin Nb: "Clar".- Alin Nb: "Si sa nu va puna sfantu sa vb cu madalina aia".- BozgorU: "Bai, san cica e pe sectie".- BozgorU: "Am vazut in filmuletul de la adevarul unu care seamana cu el cand se impidica si cade gen nu stiu daca e el va uitati si voi sa va dati cu parerea daca e el sau nu".- BozgorU: "Apare unu in filmulet care-l ridica jandarmii de jos cu catusele la spate si rade la camera, seamana cu el".- Barbu Nb: "Ala cu pantaloni crem e San....".- Masinuta: "si ce vroiai domne? sa am grija de? pt asta am venit....ai nostrii s au spart ... si noi ne am intalnit cand s a spart...macar am ramas aia.... Si sa jucam angry birds 5 ore...pana obosim parca e penibil... am vrut sa demonstram .. nu sa ma.... daca stateam in linie... puteam sa numim ca ne batem cu fraierii...eh asta e! Si alerga ca la maraton la 3 pasi facuti de garda ... e la modul general ...noi am tot fost la proteste... si pana la urma CEL MAI PENIBIL PROTEST...SI CEL MAI BINE PLATIT CA SA FIM IMAGINEA PROASTA IN SOCIETATE...LA MUIE FENOMEN DE ORICE GEN! ".- BozgorU: "Pe sun il judeca astazi pt ultraj si tulburarea ordinii si linistii ..."- Alin Nb: "Fuck".- Robita: "daca cica 29 de zile".- Alin Nb: "Coaie e groasa treaba cu iei si o sti din momentu ce iesi din casa".- Robita: "eu unul ma astept sa ne salte de la o zi la alta si pe noi".- Masinuta: "daca cetatenii erau doar bruscati de jandarmi...sareau pt ei: )))))".- Masinuta: "din pacate ne filmau si ne toarna".- Masinuta: "eventual sareau si la bataie".- Alin Nb: "Dam o fumigena si fug ca targele de langa noi sa ne ia garda".- Alin Nb: "Pt un popor care se da in spate cand vad ultrasi si o fumigena pe jos".- Alin Nb: "Acun le dau flori jandarmilor p***ele alea de hipsterasi".- Masinuta: "trageau de noi cetatenii sa ne dea la garda".- Alin Nb: "Singurele stiri importante au fost cu noi.... Toata lumea se pisa pe protestele noastre flower power".Ionut Cristian Dinu a fost filmat de jandarmi in timp ce se afla pe artera dintre Str. Buzesti si calea Calea Victoriei, in spre Calea Victoriei striga la cordonul de jandarmi plasat in acea zona: "Cate mai aveti, ba? Baga-mi-as p*** -n mortii vostri! Cate mai aveti?", "Sa-mi bag p***-n mortii vostri", "Cate mai aveti?".Potrivit imaginilor, se observa cum un barbat neidentificat, ce se afla langa Ionut Cristian Dinu, le comunica persoanelor din jurul sau: "Fara violenta nu facem nimic! N-avem ce sa le facem acuma!", "Da-i..in p**a mea...! Nu vezi ca aia stau ... se pisa pe noi?!", "Dau cu alea... dam cu zapada-n ei, in p**a mea... nu poti sa te bati cu pumnii cu ei... Oricat ai vrea, oricat ne-am dori noi... nu poti sa-i bati p-aia. Suntem 15 insi, in p**a mea! Aia sunt 600. Nu suntem Termopile, in sl***z! N-avem sageti si arcuri! Haideti, in p**a mea, venim vineri si facem haos total ", "Luati in p**a mea tot de acasa si ne cacam pe ei, baga-mi-as p**a-n mortii lor!".Una dintre cele mai ciudate intamplari neelucidate de la mitingul din 1 februarie 2017 este cea care il are ca protagonist pe Milan Miroslav Rascov. Acesta a fost prins de jandarmi ca avea asupra sa un cutit, un briceag, dar si 7 sticle de bere, pline insa cu combustibil. Inainte de a fi prins, Rascov fusese filmat ambiental in timp ce discuta cu o persoana neidentificata. Nu s-a descoperit cine a fabricat cele 7 cocktailuri Molotov.Si ce ti-a zis sa faci cu ele?De pe strada? Cum adica...de pe strada?Ce ti-a zis sa faci cu ele? Cand ti le-a dat? Ti le-a dat?... (neinteligibil) ... 50 de lei si a zis: Ia si du-te si arunca-le.La parchet, Rascov a dat o declaratie aiuritoare, privind modul in care a procurat sticlele."In jurul orei 20:00, am plecat de acasa avand un steag asupra mea, pe jos, spre Piata Victoriei. Am mers singur pana la fantanile de la Universitate, unde am fost abordat de o persoana necunoscuta care mi-a oferit suma de 200 lei pentru a transporta o sacosa la Piata Victoriei. Aceasta persoana necunoscuta nu mi-a lasat nici un numar de contact. Aceasta m-a amenintat: "Te voi gasi eu daca nu o vei duce acolo, in Piata Victoriei, pe partea dreapta", dupa care a plecat. Aceasta persoana era de etnie rroma, inaltime 1,70 m, robust, fara semne particulare, barba tunsa scurt. Precizez ca o pot recunoaste.Am luat sacosa respectiva, m-am intors acasa, am lasat banii si am luat un briceag pentru a ma apara impotriva persoanei care mi-a lasat sacosa sau a altei persoane trimisa de acel individ. M-am uitat in sacosa respectiva si am observat ca sunt mai multe sticle ce contineau un lichid ce mirosea a benzina.Am plecat spre Piata Victoriei pe bd. Magheru si am ajuns in piata in jurul orelor 22:30, iar in momentul in care am ajuns am si fost abordat de un jandarm care m-a intrebat ce am in plasa si mi-a solicitat sa merg acasa, insa in momentul in care a observat ce am in sacosa, am fost retinut. Nu am opus rezistenta", a declarat Rascov.Cei implicati in acest dosar au negat acuzatiile si au sustinut ca nu ar fi fost nimic premeditat, ci ar fi facut faptele sub euforia protestului."Am actionat in modul prezentat mai sus din cauza unei stari de agitatie similara cu aceea pe care o ai cand intr-o multime cineva incepe o altercatie si toti cei din jurul lui incep sa participe la bataie. Este o stare care te cuprinde pe moment nu pentru ca ai un mobil anume, ci doar pentru ca ii vezi pe cei din jurul tau fiind agresivi si simti nevoia sa fii la fel ca ei. Este ca atunci cand la un meci echipa ta e pe cale sa piarda, iar in ultimul moment da un gol si in acea clipa ai o senzatie de iti vine sa sari cu picioarele pe garduri din cauza nebuniei momentului, dupa care te calmezi si o iei de la capat"."Nu-mi explic care a fost motivarea pentru care m-am implicat in aceste violente. A fost ceva spontan. (...) Arat ca m-am simtit influentat de situatie, activitatea care se intampla acolo, de celelalte persoane violente, adica vazand atat de multi oameni care se manifestau violent am simtit ca-mi pierd ratiunea si nu-mi explic de ce am actionat in mod violent. Mentionez ca am actionat condus de "spiritul de turma", simtindu-ma influentat de actiunile tuturor celorlalti, fapt care m-a facut sa-mi pierd ratiunea"."Am procedat in acest fel, fiind influentat de grupul care proceda la fel, sub euforia momentului, neavand nicio intelegere anterioara cu ceilalti, ca a fost o rezolutie spontana, sub imperiul starii create de ceilalti manifestanti prezenti la fata locului"."M-am simtit atras sa stau in zona ocupata de galerii, la protestul din data de 01/02 februarie 2017, datorita faptului ca acolo se canta si se scanda ritmat, era o energie a cantatului si a scandarilor care m-a atras, spre deosebire de modul plictisitor si ne energic in care intelegeau sa protesteze ceilalti. Aceasta a fost ratiunea pentru care m-am dus in acea zona si am ramas in acea zona a galeriilor, in intervalele de timp aratate anterior".Procurorul care a facut rechizitorul a remarcat insa spontaneitatea, violenta, ferocitatea si entuziasmul cu care tinerii implicati in acest caz au actionat, in acest sens, imaginile video fiind absolut relevante.El face trimitere la un alt citat din cartea lui Gustave Le Bon: "Prin simplul fapt ca apartine gloatei, omul coboara mai multe trepte pe scara civilizatiei.Are spontaneitatea, violenta, ferocitatea, dar si entuziasmul si eroismul fiintelor primitive. Isi va reprosa poate, ulterior, usurinta cu care s-a lasat impresionat de cuvinte, de imagini si antrenat in acte care ii lezeaza cele mai evidente interese.Informatiile se afla in dosarul violentelor din 2017, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 1. Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca procesul este aproape de final, iar pana in iarna ar putea ramane in pronuntare.