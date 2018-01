Exclusiv Dosarul violentelor din Piata Victoriei: Cum s-au organizat ultrasii sa atace jandarmii si sa deturneze protestul pasnic

Piata Victoriei: "Fara violenta!"

Proba din telefonul suporterului

In telefonul sau s-a gasit una din probele importante din acest caz, care arata ca violentele au fost premeditate.

"Este un joc si noi pion pe tabla de sah"

"Trageau de noi cetatenii sa ne dea la garda"

Teza "rafuielii cu jandarmii"

principala teza a procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 este ca ultrasii au incercat sa atace jandarmii si sa faca distrugeri.

"Venim vineri, facem haos"

"Sa zgudui gardurile"

"Cu cocktailul Molotov in Piata"

"Existam si suntem aici"

"Ia 50 de lei si arunca sticlele"

"Cei din jur faceau la fel"

Declaratia apartine unui suporter al echipei Rapid, acuzat ca in noaptea de 1 spre 2 februarie 2017 a participat activ la violentele din Piata Victoriei. Tanarul a incercat sa explice de ce a fost cuprins de furie, de ce a ripostat fortelor de ordine si cum a ajuns sa participe la distrugeri. Ultrasul a facut parte dintr-un grup format din aproximativ 50 de persoane care au incercat sa se lupte cu jandarmii. Tinerii au aruncat cu sticle, bucati de gheata, au aprins petarde si fumigene, au rasturnat containerele de gunoi pe care le-au incendiat.Violentele acestui grup minuscul au deturnat protestul pasnic din fata Guvernului, la care participau mii de persoane si care strigau: "Fara violenta!". Cum a fost posbil acest lucru? A fost un plan premeditat sau a fost ceva spontan? Acestea sunt intrebarile la care au trebuit sa gaseasca raspunsuri procurorii care au investigat violentele din acea seara.Ziare.com aduce, in exclusivitate, detalii despre acest caz fara precedent. Un numar de 15 tineri au fost trimisi in judecata in acest dosar. Procesul este pe rolul Judecatoriei Sectorului 1, iar rechizitoriul are circa 450 de pagini. Marturii ale fortelor de ordine, declaratii ale inculpatilor, ale martorilor, filmari facute de jandarmi, inregistrari facute de televiziuni sau cu telefonul de diverse persoane, interceptari telefonice, discutii pe whatsapp sau facebook, sunt doar o parte dintre probele stranse de anchetatori in aproape 30 de volume.Ionut Cristian Dinu este suporter al echipei bucurestene Rapid si membru al galeriei "Tribuna 2", denumita T2- factiunea "Niste baeti". El a fost prins de jandarmi pe 23 februarie 2017. Acuzatia: complicitate la ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.Este vorba de o discutie de pe un grup de whatsapp, in care mai multi ultrasi pregateau totul; potrivit discutiei, unii dintre ei erau in Piata Victoriei si vedeau cum reactioneaza lumea. O parte dintre cei care discuta au fost identificati, cei mai multi insa au "scapat" de telefoane.Discutiile incep inca din seara de 31 ianuarie si continua pana pe 1 februarie, la ora 17.00. Potrivit dialogurilor, si alte galerii de fotbal s-ar pregati de violente, iar T2 voia sa aiba acolo cativa membri. Era un joc al onoare si al orgoliilor dintre ultrasi. De altfel este cunoscut ca in noaptea de 1-2 februarie, in Piata au venit suporteri ai echipei Dinamo, care au participat anterior al un meci de handbal al echipei Dinamo si o parte din suporterii echipei Steaua Bucuresti, membrii galeriei Peluza Sud. Printre cei trimisi in judecata se afla si un tanar care este membru al galeriei Rapidului "Peluza Nord", factiunea Originals.Din discutiile de pe grupul de whatsapp reiese ca chemari similare in Piata Victoriei au fost si pe alte grupuri ale suporterilor. Unul dintre participantii la discutie, userul "Masinuta", atrage atentia sa nu fie manipulati in favoarea cuiva:"Este clar ca este un joc si noi pion pe tabla de sah"."Iese lumea gramada""Ies si astia de la t2""Au venit scutierii cu gaze, dar nu cred ca se intampla nimic" (ora 00.33)"Vedeti ca la gard mai au un pic si se iau cu la bataie cu jandarmii, ma uitam la dobrescu pe filmare live""In fata aia trag de garduri sa intre in guvern""Trupele speciale sunt in echipament de interventie si au gaze lacrimogene""Vezi sa nu ajungi pe sectie" (ora 01.54)"Plete (porecla-nr) intreaba daca vrem torte sa m fam mea (sa moara familia mea-nr) " (ora 07.44)"Dar sa si aduca 10/15 sa faca ceva cu tortele...nu ar fi facut...""DACA VREM SA FACEM CEVA LA PROTESTE...SA SPUNETI...CA SA STIU DACA ARE ROST SA IESIM...PE BAHAVANAOS""Vorbeste si tu cu astia de la t2 ca nu am numarul de telefon, sau pe t2members ca sa ne adunam si noi macar 5 insi""5-10""Si organizati bine facem ceva""Plete antreprenorul vinde torte""Astia de la t2 majoritatea scapa la 6 de la munca" (ora 14.55)"Trebuie sa ne vedem cu ei...si sa vedem, ne organizam""Daca o dam bine""Sau o dam pe l*ba""Vad ca se mobilizeaza cam toate galeriile""Este clar ca este un joc si noi pion pe tabla de sah" (ora 15.54)"La 18.00 la Metrou Crangasi? (ora 15.59)"Si eventual cine iese de la munca...mai asteptam sau ii mai asteptam la Piata Victoriei?""Septaru (porecla- nr) zicea ceva ca la 7 sa ne vedem". (ora 16.58)Discutiile au loc pe grup si a doua zi, dupa ce scandalul violentelor a intrigat o tara intreaga."Eu unul ma astept sa ne salte de la o zi la alta si pe noi""Daca cetatenii erau erau doar bruscati de jandarmi...ultrasii sareau pentru ei: )))""Din pacate ne filmau si ne toarna""Eventual sareau si la bataie""Dam o fumigena si fug ca targile de langa noi sa ne ia garda""Pentru un popor care se da in spate cand vad ultrasi si o fumigena pe jos""Acum le dau flori jandarmilor p*zd**e alea de hipsterasi""Trageau de noi cetatenii sa ne dea la garda""Singurele stiri importante au fost cu noi...toata lumea se pisa pe protestele noastre flower power"Chiar daca apar si alte indicii ca violentele ar fi fost instigate de alte persoane,Acuzatia este sustinuta prin faptul ca un grup omogen de vreo 40 de persoane au actionat "umar la umar". Toti actionau la comanda si erau pregatiti de riposta cu jandarmii. "Ratiunea de a fi impreuna- agresarea jandarmilor, fiecare membru percepandu-se ca fiind oponentul Jandarmeriei, unii membrii de galerii fiind deja initiati ai conflictelor cu jandarmii, altii fiind prinsi instantaneu in valtoarea evenimentelor, sedusi de euforia apartenentei la acest grup energic", este explicatia procurorilor.Suporterii ar fi actionat "toti ca unul", se coalizau pe moment, se imbarbatau reciproc si isi acordau sprijin unul altuia. In plus, suporterilor li s-ar fi alaturat si alte persoane. Procurorii citeaza pe larg din celebra carte "Psihologia multimilor" (1895), scrisa de Gustave Le Bon. Astfel, in cazul unora dintre persoanele din Piata Victoriei, acestea au capatat "doar din simpla pricina a numarului, sentimentul unei forte invincibile, permitandu-i sa cedeze instinctelor, pe care singur si le-ar reprima".Apartenenta la un astfel de grup le dadea curaj. Ionut Cristian Dinu a fost inregistrat, pe 22 februarie, de jandarmi, in momentul in care ii provoca curajos pe oamenii legii care trageau cu lacrimogene: "Cate mai aveti, ba? Baga-mi-s p**a in mama voastra! Cate mai aveti? Sa-mi bag p**a-n mortii vostri de mai aveti".La acest eveniment a fost filmat unul dintre liderii huliganilor, care a ramas neidentificat. In timp ce ultrasii erau alungati din Piata, unul dintre barbatii care ii regrupa le explica ce trebuie sa faca. "Fara violenta nu facem nimic! N-avem ce sa le mai facem acuma! Da-i in p**a mea...! Nu vezi ca aia stau. Se p**a pe noi. Dau cu alea...noi dam cum zapada. P**a mea, nu poti sa te bati cu pumnii cu ei...Oricat ai vrea, oricat ne-am dori noi...nu poti sa-i bati pe aia. Suntem 15 insi in p**a mea! Aia sunt 600. Nu suntem Termopile, in s****z. N-avem sageti si arcuri! Haideti in p**a mea, venim vineri si facem haos total. Luati in p**a mea tot de acasa si ne c***m pe ei, baga-mi-as p**a in mortii lor", spunea barbatul.Probe au fost gasite si in telefoanele altor suporteri. De exemplul in cazul lui Gheorghe Octavian, acesta a facut un film in duba jandarmeriei. "Mama, ce put molotoavele alea sa moara familia mea", dupa care a inceput sa rada. Barbatul a trimis mai multe sms-uri: "ne mai tin jandarmii", "ne duce la DIICOT", "suntem vreo 20", "eram toti acolo, cu Bughy cu tot", "Am cazut dupa ce am impins un tomberon" sau "de alea pe roti".Pe de alta parte, unii dintre cei implicati in violentele din Piata Victoriei au picat pe interceptari. Este si cazul lui Stefan Gabriel Lupu, vicepresedinte al Platformei unioniste Actiunea 2012 si membru al galeriei Rapidului. Pe 3 martie 2017, el discuta cu un amic despre ce ar fi facut in fata Guvernului si faptul ca a fost citat la audieri.Ca am aruncat cu garduri. E filme cu mine ca trageam de garduri, stii?Ai...chiar ai tras?Da, chiar ma tras de garduri, dar nu am tras la modul sa arunc cu ele, am tras de garduri ca stii am: "Sa zgudui gardurile".Da...Si le arat eu.Deci in p**a mea mie, aud, desi cu mandatul de chemare n-au facut nimic, ca nu eram acasa, nu mi-au lasat citatie stii, sa ma prezint la Parchet. Deci practic legal n-am nicio datorie, dar acum sunt in drum spre Parchet. Ma duc totusi in p**a mea sa nu zica ca am ceva de ascuns.Ce, ce...Daca-mi da, daca-mi da, p**a mea "am aruncat si eu cu doi bulgari de zapada" stii?Cea mai socanta declaratie apartine insa unui tanar care a venit la protest tocmai de la Constanta. Alexandru Moraru a povestit ca atunci cand a coborat pe peronul Garii de Nord avea cu el doar drapelul Romaniei. El a povestit procurorilor ca dintr-un magazin de langa gara a cumparat o sticla de vin de 750 ml, pe care a varsat-o. Urmatorul pas: s-a dus la o benzinarie si ar fi rugat un sofer sa-i umple sticla cu combustibil. El si-a facut singur un cocktail Molotov."Mi-am dat fularul jos si am innodat dopul de la sticla, ca sa nu mai scape aer si nici benzina, dupa care am ascuns sticla in buzunarul din interior, partea dreapta a gecii cu care eram imbracat. Arat ca am vazut in filme cum se confectioneaza astfel de sticle", a explicat Alexandru Moraru, in fata anchetatorilor.In seara zilei de 1 februarie 2017, tanarul a atras atentia jandarmilor, care l-au imobilizat. "Mentionez ca nu mi s-a parut periculos sa merg in mijlocul unei multimi avand asupra mea un cocktail Molotov. Mentionez ca nu intentionam sa dau sticla cu benzina niciunei alte persoane. O aveam asupra mea sub haina si am fost constient de acest lucru, asa incat pentru a evita eventualele (spargeri?) ale sticlei le-am spus jandarmilor imediat ce m-au imobilizat ca am o sticla asupra mea", a explicat tanarul.Oamenii legii au filmat, pe 1 februarie 2017, momentul imobilizarii tanarului.De ce ai pus sticla?Am pus-o, am pus-o la intimidare, ca sa vada, ca sa vada (potrivit filmarilor, tanarul se uita la camera de filmat facand cu ambele maini semnul pacii -nr) ca existam, fratilor, ca existam si suntem aici.Nu a fost singurul protestatar prins cu un cocktail Molotov. Milan Miroslav Rascov a fost prins de jandarmi ca avea asupra sa un cutit, un briceag, dar si 7 sticle de bere, pline insa cu combustibil. Inainte de a fi prins, Rascov fusese filmat ambiental in timp ce discuta cu o persoana neindentificata. Nu s-a descoperit cine a fabricat cele 7 cocktailuri Molotov.Si ce ti-a zis sa faci cu ele?De pe strada? Cum adica...de pe strada?Ce ti-a zis sa faci cu ele? Cand ti le-a dat? Ti le-a dat?... (neinteligibil)... 50 de lei si a zis: Ia si du-te si arunca-le.Cei implicati au negat acuzatiile procurorilor din acest caz. Ei au pus totul pe seama nervilor sau a euforiei. Andrei Catalin Pavel a explicat ca totul a incept atunci cand a simtit ca o petarda l-a lovit in picior. Atunci el a avut o izbucnire nervoasa, mai ales ca i-ar fi spart adidasul. "In momentul in care am aruncat o bucata de zapada, doua-trei, am simtit o stare de euforie, data de faptul ca cei din jur faceau la fel", a gasit o explicatie protestatarul."Am actionat in modul prezentat anterior din cauza unei stari de agitatie similara cu aceea pe care o ai cand intr-o multime cineva incepe o altercatie si toti cei din jurul lui incep sa participe la bataie", si-a explicat starea si Razvan Marian Radu.In acest dosar sunt un numar de 23 de parti vatamate, persoane care au fost lovite, sau ale caror bunuri au fost distruse. O parte din victime - jandarmi sau protestatari pasnici - nu cer bani de la agresori, iar altii nu s-au constituit inca parti civile. Intr-un caz, una din victime a cerut daune de 20.000 de euro.