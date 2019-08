Fifor: Ii indemn pe toti cei care vor participa la manifestatiile din 10 august sa o faca in mod pasnic, in mod legal

Ziare.

com

Fifor a dat asigurari ca noul comandant al Jandarmeriei are capacitatea de a gestiona in mod cat mai corect si transparent desfasurarea evenimentelor."Ii indemn pe toti cei care vor participa la manifestatiile din 10 august sa o faca in mod pasnic, sa o faca in mod legal", a spus Mihai Fifor intr-un briefing alaturi de premierul Viorica Dancila.Fifor a adaugat ca este categoric un drept fundamental al cetateanului de a protesta, "un drept pe care il respectam"."Sunt absolut convins ca noul comandant al Jandarmeriei Romane, generalul Florea, are capacitatea de a gestiona in mod cat mai corect, in mod transparent, in mod legal si fara incidente, desfasurarea evenimentelor", a mai declarat ministrul.Peste 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pe 10 august 2018, la amplul protest antiguvernamental, cand fortele de ordine au intervenit pentru evacuarea Pietei Victoria si aproape 800 de plangeri impotriva Jandarmeriei au fost depuse la Parchetul General. Ancheta privind violentele nu a fost finalizata.La un an, un nou protest este anuntat sambata, 10 august, de la ora 16.00, in Piata Victoriei.Iata cine si unde iese in strada pe 10 august