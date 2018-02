Filme sub paza politiei la MTR. Un nou protest cu rugaciuni si cantece patriotice

Ziare.

Dupa cateva minute de la inceperea proiectiei filmului semnat de Ivana Mladenovic, mai multe persoane au facut galagie si au proiectat lumini pe ecran, iar politia a fost chemata sa evacueze sala.Un barbat a fost escortat, iar altii au parasit de bunavoie sala. In urma acestui incident, proiectia filmului a fost reluata.Inainte cu o ora de inceperea proiectiei, aproximativ 30 de persoane au protestat in fata muzeului, considerat "templu unde se pastreaza valori", unde nu considera firesc sa fie facuta "propaganda homosexuala".Despre film si proiectia lui, Dan Grajdeanu - cel care a condus manifestatia pasnica - a spus ca a aflat din presa, ba chiar ca a venit la chemarea "celor care au pus filmul"."Ei, punand filmul, ne-au chemat. Am venit sa aparam taranul roman", a explicat el.Grupul este unul organizat. Poarta numele de Fratia Ortodoxa Sfantul Mare Mucenic Gheorghe purtatorul de Biruinta, iar menirea lui este "de a face fapte bune"."Noi, in general, vinerea si sambata plecam, ridicam cate o casa, ajutam la ridicarea unei biserici, spargem lemne pentru cate un azil de batrani, mergem la inundatii, incercam sa ne bucuram de clipe frumoase petrecute intre oameni cu valori comune facand ceva util", a spus Dan Grajdeanu.Legat de filmul "120 de batai pe minut" al lui Robin Campillo, a carui proiectie a fost intrerupta duminica seara, tot la cinematograful muzeului, dar si despre cel al Ivanei Mladenovic, el a spus ca ar fi potrivite spre difuzare in mall-uri."Nu avem nimic cu homosexualii. Ei, daca vor sa isi faca ale lor, si le pot face in intimitatea lor, nimeni nu sta sa ii fugareasca, asa cum fiecare isi face treburile lui in taina lui. Noi avem o problema cu ridicarea acestor devieri la rangul de virtute. Adica si taranul roman si-a facut copiii iubindu-se cu sotia lui, dar nu o sa vedeti acum filme pornografice in Muzeul Taranului Roman, ca sa vada lumea cum s-au facut copiii. Asa nici propaganda homosexuala nu trebuie facuta".Protestul s-a incheiat dupa aproximativ 30 de minute, cu o rugaciune si un cantec "patriotic".Cei 30 de la Ploiesti nu au participat duminica la proiectia filmului lui Campillo, insa acum au venit sa faca "dreptate"."Ei fac lucrul acesta nu din ratiuni economice. Ei fac special ca sa pangareasca simbolul acesta - Muzeul Taranului Roman. E clar ca e un atentat la valorile romanesti".El a precizat ca grupul va semna o scrisoare adresata Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, prin care va cere anularea proiectiei "unor astfel de filme", si ca un alt protest va fi organizat.