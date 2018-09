Fotografia zilei: Deputatii USR au venit cu masti pe fata, in semn de protest fata de gazarea protestatarilor

Ziare.

Liderul formatiunii, Dan Barna, a spus ca gestul este unul de solidaritate cu victimele din Piata Victoriei."Gestul nostru este un gest pe care il consideram firesc, de solidaritate, cu zecile de mii de romani care au fost gazati si batuti in 10 august de catre PSD, la ordinul lui Liviu Dragnea, si incercarea de musamalizare care vedem ca se construieste usor, nu trebuie sa ramana asa.USR, in cadrul acestui Parlament, vom pune o presiune constanta pe clarificarea responsabililor pentru faptul ca Liviu Dragnea a decis sa ii gazeze pe romani, in incercarea de a transforma Romania intr-un stat autoritar", a declarat Dan Barna.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a intrat in plenul Parlamentului, iar deputatii USR l-au intrebat daca ii va gaza, acesta refuzand sa comenteze.