Global Network se alatura campaniei Romania vrea autostrazi #sieu

Drimus si Ergos nu vor fi accesibile pe 15 martie, ora 15, timp de 15 minute

Ziare.

com

Pentru a trage un semnal de alarma asupra amanarii excesive in ceea ce priveste construirea unei autostrazi in Moldova, antreprenorii romani sunt chemati sa-si suspende activitatea pe 15 martie 2019, ora 15:00, timp de 15 minute.se alatura acestei initiative de solidaritate, iar magazinele sale online", a declaratCei de la Global Network si-au manifestat public intentia de a crea o lume mai buna si au intreprins mai multe demersuri in acest sens. Cea mai notabila campanie de constientizare sociala a companiei ramane- un proiect indraznet lansat in 2015, ca replica pentru fenomenul Black friday, ziua cu cele mai mici preturi din an. Hope Friday este un eveniment anual prin intermediul caruia firmele si magazinele online pot alege sa redirectioneze o parte din profiturile inregistrate in vinerea sperantei pentru a sustine diverse cauze sociale.In 2018, Hope Friday s-a organizat pe 26 octombrie . Peste 13 magazine participante au optat atunci sa-si doneze o parte din venituri unor asociatii si organizatii sociale. Actiunea a fost extrem de bine primita pe retelele de socializare, iar in urmatorii ani se asteapta o crestere a numarului magazinelor participante si a clientilor care doresc sa se implice, achizitionand produse exact in", a mai spus George Dobritoiu.Cele doua magazine online administrate deactiveaza pe piata de mic mobilier, produsele provenind din tara si din import.Depozitul Global Netwok este in Bucuresti, iar de aici se expediaza in fiecare zi zeci de coletele spre toate regiunile din Romania, prin reteaua firmelor de curierat rapid. Livrarile in capitala se efectueaza cu masini proprii.Pe www.drimus.ro puteti rasfoi catalogul online cu mic mobilier contemporan pentru hol, bucatarie, living si dormitor, saltele, mese de bucatarie, mobilier pentru copii, paturi si o gama uriasa de scaune (incepand cu scaune de laborator si pentru bar, pana la scaune directoriale sofisticate). Ergos.ro se poate lauda cu peste 100.000 de scaune livrate doar in ultimii 3 ani, oferta fiind una extrem de variata: scaune de birou, scaune de bucatarie, scaune gaming, pliante, de bar, pentru copii, pentru vizitatori, tabureti.Magazinele online Drimus.ro si Ergos.ro isi vor relua activitatea din 15 martie, dupa 15 minute de pauza, peste ora 15, iar clientii vor putea reveni pentru comenzi.In final speranta antreprenorilor si clientilor romani va fi ca in viitorul apropiat produsele vandute / comandate vor pleca din depozite si vor ajunge la destinatie rapid, in stare perfecta, circuland pe o retea de autostrazi bine pusa la punct.