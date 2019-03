Grefierii anunta proteste si un miting de amploare in Piata Victoriei

Luni, 11 martie 2019 , intreg corpul profesional al personalului auxiliar de specialitate si conex va intra in protest, la nivel national, prin purtarea unei banderole albe.

Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial, Sindicatul SindJust Bihor, Sindicatul Grefierul Alba, Sindicatul Dreptatea Vrancea, afiliate la Federatia PUBLISIND, in colaborare cu Asociatia Grefierilor din Romania, sunt cele care participa la primele proteste.Potrivit unui comunicat de presa , manifestatiile au loc astfel:Federatia anunta ca, dupa manifestatiile grefierilor, urmeaza actiuni similare la penitenciare, politie si probatiune, dar si in tineret si sport."Federatia PUBLISIND include 5.000 de grefieri (afiliati la Sindicatul Dicasterial si alte 3 sindicate), 8.500 de sindicalisti din penitenciare (SNLP si alte 5 sindicate, plus colaborare cu FSSP), 5.000 de politisti (Europol si alte doua sindicate) si 500 de consilieri de probatiune (SNCSP), deci un total de aproape 20.000 de inimi care bat in acelasi ritm sub culorile PUBLISIND, doar in structura de aparare nationala si in justitie, pe langa celelalte numeroase domenii care formeaza federatia noastra. In aceste familii ocupationale revendicarile acumulate genereaza deja proteste de strada., salariatii din acest ultim domeniu fiind in greva prelungita si proteste de strada in cursul anului 2018, fara ca revendicarile sa fie solutionate.Pe langa mitingul grefierilor anuntat vineri 15 martie 2019 in Piata Victoriei, la acest moment, care sa comaseze energiile din aceste domenii intr-o singura voce, cu sprijinul toturor afiliatilor PUBLISIND, dar si cu suportul BNS.In cadrul Biroului executiv PUBLISIND se vor decide exact actiunile care se vor organiza precum si calendarul acestora", potrivit sursei citate.Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial precizeaza problemele din sistem care ii scot pe grefieri in strada."Protocoale secrete, numiri si revocari din functii cheie, modificari ale Legilor Justitiei, sunt subiecte care au tinut prima pagina a ziarelor sau prime-time news-ul televiziunilor, fara a se tine cont de faptul ca Justitie nu inseamna doar magistrati - judecatori si procurori si fara a fi tratate cu adevarat principalele probleme din sistem, cum ar fi:Grefierii mai atrag atentia ca "nu se vorbeste despre personalul auxiliar de specialitate si conex - cea mai numeroasa categorie profesionala din sistem, aproximativ 8.000 de oameni, care, de mai bine de 3 ani de zile, incearca pe calea dialogului social sa atraga atentia factorilor de decizie despre problemele cu care se confrunta, volumul de activitate si necesitatea suplimentarii corespunzatoare a schemelor de personal, conditiile de munca in care se desfasoara activitatea, necesitatea elaborarii unui nou statut pentru profesie care sa recunoasca atributiile efective ale grefierilor, precum si noi regulamente interne care sa corespunda realitatilor din instante si parchete, toate acestea transpuse intr-o salarizare corespunzatoare, dar, mai ales, unitara".