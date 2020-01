Grefierii se intalnesc marti dimineata cu premierul la Palatul Victoria: Daca li se taie pensia de serviciu, sunt decisi sa blocheze instantele

Ziare.

com

Intalnirea are loc cu cateva ore inainte de a fi dezbatut in plenul Parlamentului proiectul de a abrogare a prevederilor care reglementeaza dreptul la pensia de seriviciu a grefierilor. Presedintele Sindicatului National al Grefei Judiciare, Catalin Traistaru, a declarat ca la intrevederea cu premierul urmeaza a fi discutate doua subiecte.Primul tine de dreptul la pesia de serviciu pentru grefieri, iar cel de-al doilea subiect vizeaza sistemul de salarizare."Maine (marti - n.red.)noi suntem convocati de premier la Palatul Victoriei si o sa mergem la intalnire si in functie de ce se va discuta la Palat cu premierul, noi ne vom strange la Adunarea Generala sa decidem ce alte forme de protest vom face pentru ca noi avem revendicari si de natura salariala. Noi nu ne-am dorit sa ajungem la premier pentru pensia de serviciu, dar asa s-au miscat lucrurile in parlament, s-au grabit s-o puna pe ordinea de zi in sedinta extraordinara a plenului si acum pe noi ne-au pus in situatia de a iesi pentru asta, dar avem si revendicari de natura salariala", declara reprezentantul sindicatului.Acestia vor cere premierului de a pastra dreptul la pensia de serviciu a grefierilor pe motiv ca "nu mai au ce taia", pensia grefierilor fiind dublu conditionata de legislatie si ies la pensie la 60 de ani."Daca se voteaza, noi vom merge si vom propune in cadrul Adunarii Generale blocarea activitatii. Noi in directia asta mergem. Acesta este si mesajul pe care l-am transmis catre premier, inclusiv prin scrisoarea deschisa trimisa, prin memorii si aceasta vom sustine si maine. La noi problema este mult mai simpla, in sensul ca dreptul nostru la pensie deja a fost taiat la maxim si nu prea mai au ce sa ne mai taie. (...)", spune Catalin Traistaru.Presedintele Sindicatului National al Grefei Judiciare mai anunta si ca grefierii vor discuta cu Orban si despre inechitatile din sistemul de salarizare a grefierilor."NoiPe de alta parte, in momentul cand a elaborat PSD-ul legea, noi, neavand aceasta uniformizare facuta, pentru ca legea a intrat in vigoare la jumatatea lui 2017,. Fiind salariile gresit calculate, pe masura ce ne-au recunoscut ca au fost gresit calculate cand ne-au facut in cadrarea pe lege, practic noi deja aveam atins nivelul de salarizare pentru anul 2022, ceea ce inseamna ca este salariu plafonat si vechimea nu mai opereaza. Toata lumea, indiferent ca are cinci ani sau zece ani, toti colegii au acelasi salariu in tara. Deci, colegii cu 31 de ani (n.r. de activitate) sunt platiti la acelasi nivel salarial ca cei care ies maine de la SNG si este o problema foarte grava", a declarat Catalin Traistaru.