Greva de la metrou nu a fost legala, a decis instanta

Ministrul Transporturilor ii acuza pe sindicalisti de santaj: Nu-i intereseaza salariile angajatilor, ci beneficiile lor

Ziare.

com

Asta in conditiile in care angajatii de la metrou au de gand sa faca miercuri greva generala de la 4:00 la 16:00.Potrivit instantei, Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) nu a respectat legea dialogului social.Instanta "constata nelegalitatea declararii si declansarii grevei de avertisment in data de 15.11.2018, intre orele 4.00-6.00, la nivel de Metrorex SA", potrivit Mediafax.Aceeasi sursa informeaza ca Metrorex si-a manifesta disponibilitatea pentru continuarea negocierilor cu Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou (USLM), conform legii dialogului social si face apel la angajatii sai sa ia in considerare ca asigurarea transportului calatorilor la timp si in siguranta este prioritara.Potrivit informatiilor oferite pentrude directorul Metrorex, Dumitru Sodolescu, Metrorex a oferit, la negocierile pentru noul constract colectiv de munca (CCM), o majorare salariala de 18% pentru angajatii sai. Tot potrivit lui Sodolescu, USLM a respins oferta. In schimb, sindicalistii au cerut majorari salariale de minim 41%.Potrivit presedintelui USLM Ion Radoi, insa, cu siguranta intre sindicat si conducerea Metrorex s-ar fi ajuns la o intelegere daca nu ar fi intervenit ministrul Transporturilor, Lucian Sova. Acesta a anuntat inca de pe data de 14 noiembrie ca majorarile salariale cerute de sindicalistii de la metrou ar duce la o crestere a pretului biletului la 4 lei, de la 2,5 lei pentru o calatorie.Ministrul Lucian Sova a declarat, miercuri seara, ca miza reala a protestelor tine mai putin de majorarile salariale si mai mult de intentia liderilor sindicali de la metrou de a-si pastra monopolul asupra spatiilor comerciale din statiile subterane.Aceste spatii - in suprafata de circa 5.000 de metri patrati - sunt administrate, inca din primii ani de dupa Revolutie, de societatea sindicatului de la metrou, Sindomet Servcom SRL. Societatea a ajuns sa administreze spatiile in baza unui contract de participatiune incheiat cu Metrorex, care s-a prelungit apoi, periodic, prin acte aditionale.De ce tin sindicalistii atat de mult ca aceste spatii sa ramana in administrarea lor? Motivul e simplu: pentru ca din inchirierea lor, societatea sindicatului castiga foarte multi bani.Spre exemplu, potrivit ministrului Sova, comerciantii au platit bani grei pentru a-si putea desfasura activitatea in aceste spatii. Mai exact: 495 de lei/an/metru patrat in 2015, 500 de lei/mp/an in 2016, 529 de lei/mp/an in 2017 si 409 lei/mp/am in 2018.Potrivit lui Sova, din veniturile obtinute din chirii, administratia ia doar o mica parte, restul ajungand la societatea sindicatului. Mai exact, potrivit lui Sova, veniturile din exploatarea acestor spatii comerciale au fost de 2,9 milioane lei in 2016 (din care 734 milioane lei pentru administratie), de 3 milioane de lei in 2017 (din care 796.000 de lei pentru administratie) si de 2,3 milioane lei in acest an (din care 855.000 de lei pentru administratie).In aceste conditii, inca din prima parte a lui 2018, Lucian Sova a anuntat ca aceasta situatie e paguboasa pentru Metrorex. In consecinta, urmeaza sa se organizeze licitatii pentru inchirierea spatiilor administrate de Sindomet Servcom SRL.Directorul general al Metrorex, Dumitru Sodoleanu, a declarat pentru Ziare.com ca societatea a cerut, la rectificarea bugetara din aceasta luna, peste 2 milioane de lei cu care sa despagubeasca Sindomet Servcom SRL pentru spatiile comerciale din subteran.Ion Radoi, liderul USML, a sustinut, inca de la inceput, ca se opune categoric oricaror masuri de acest fel, in conditiile in care sindicatul ar folosi banii din chirii in scopuri sociale. Mai mult chiar, la inceputul lunii august 2018, Sindomet Servcom SRL a dat in judecata Metrorex, in acest caz.Pana la acest moment, la Tribunalul Bucuresti nu s-a fixat, inca, un prim termen de judecata.La solicitarea Ziare.com, Radoi a apreciat ca - desi i se pare normal ca spatiile comerciale sa ramana in administrarea Sindomet Servcom SRL - protestele din aceste zile au legatura doar cu negocierea CCM si nu cu activitatea societatii sindicatului.