Greva din Sanatate prinde contur. Federatia Solidaritatea Sanitara se alatura Sanitas

Care sunt revendicarile

Acordarea drepturilor prevazute in Regulamentul de sporuri prin raportarea procentuala a sporurilor si a drepturilor asociate la salariul de baza actual cel putin la nivelul procentelor pe care salariatii le aveau anterior;

Respectare principiului drepturilor castigate pentru toate categoriile de salariati in privinta sporurilor pentru conditiile de munca prin eliminarea limitei de 30% aferenta sporurilor si reintroducerea cumularilor;

Respectarea principiului echitatii in sistemul de salarizare din sanatate prin cresterea salariilor de baza ale tuturor categoriilor de angajati din sanatate la nivelul maxim din lege incepand cu data de 1 martie 2018 si reasezarea salariilor de baza din grila in acord cu acest principiu;

Introducerea Anexei nr. 6 la Regulamentul de sporuri in randul situatiilor in care sporurile pot fi cumulate, alaturi de anexa nr. 7. Adaugarea tuturor unitatilor de interes national si regional in Anexa nr. 6;

Pastrarea limitelor minime ale sporurilor din actualul Regulament de sporuri, ele avand caracterul de limite minime garantate pentru a proteja salariatii de reducerea veniturilor salariale;

Respectarea dreptului tuturor salariatilor din sanatate care lucreaza in conditiile de munca prevazute in HG nr. 153/2018 (Regulamentul de sporuri) la sporurile corespunzatoare, indiferent de categoria profesionala din care fac parte.

Acceptarea propunerilor Federatiei 'Solidaritatea Sanitara' la Contractul colectiv de munca de la nivel de sector sanitar;

Impozitarea indemnizatiei de hrana in acord cu regimul fiscal al acestui tip de protectie sociala, similar tichetelor de masa, respectiv cu 10% (indemnizatia de hrana trebuie scutita de plata contributiilor, aplicandu-i-se doar impozitul pe venit);

Asimilarea moaselor, tehnicienilor medicali, surorilor medicale... cu asistentele medicale din punctul de vedere al momentului de aplicare a cresterilor salariale;

Eliminarea situatiilor de reducere a veniturilor salariale generate prin mutarea contributiilor prin cresterea salariilor de baza proportional cu valoarea contributiilor transferate la care se adauga o crestere de 4% (similar procedurii aplicate tuturor salariatilor din sectorul bugetar).

Solidaritatea Sanitara sustine astfel revendicarile comune stabilite cu Federatia Sanitas in cadrul negocierilor din 2 mai de la Ministerul Sanatatii, informeaza un comunicat de presa remis vineriPrin urmare, pe 7 mai, "Solidaritatea Sanitara" va organiza timp de 2 ore "o greva romaneasca de avertisment", adica va picheta spitalele cu oameni veniti de acasa, echipati in tinute de protest, iar salariatii aflati la serviciu vor face greva japoneza."Pentru a putea fi declarata cu adevarat o greva generala in sectorul sanitar, 'Solidaritatea Sanitara' continua strangerea semnaturilor pentru greva, pana in acest moment exprimandu-si acordul pentru declansarea ei 23,2% din membrii de sindicat ai federatiei", se precizeaza in comunicatul citat.Federatia precizeaza ca actiunile se desfasoara in cadrul manifestarilor impotriva "cresterilor salariale" care scad, de fapt, veniturile angajatilor din Sanatate."Una dintre revendicarile esentiale ale Federatiei 'Solidaritatea Sanitara' o reprezinta eliminarea 'sanctiunilor pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale' pe care o constituie includerea in limita de 30% a sporurilor pentru garda si a celor pentru activitatea desfasurata in zilele nelucratoare, cea mai eficienta solutie constituind-o eliminarea acestei limite", se mai arata in document.Amintim ca, pe 19 aprilie, sindicatele din Sanatate au anuntat declansarea grevei generale dupa ce guvernantii nu au venit cu nicio solutie pentru angajatii din sistem care au pierdut bani dupa aplicarea Legii Salarizarii si a regulamentului de sporuri.Astfel, pe 7 mai va avea loc o greva de avertisment, iar pe 11 mai va fi declansata greva generala.In acest context, amintim ca premierul Viorica Dancila pune la cale o noua intalnire cu sindicalistii din Sanatate, pentru ca vrea sa afle ce ii nemultumeste, desi lista de revendicari i-a fost trimisa si ei.Oricum, intalnirea pe care o pregateste prim-ministrul va avea loc marti, 8 mai, deci la o zi dupa greva de avertisment anuntata de sindicalisti.Lista de revendicari a fost transmisa Ministerului Sanatatii in negocierile din 2 mai, dar si premierului Viorica Dancila, potrivit comunicatului citat. Iata care sunt acestea: