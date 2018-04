Greva generala e ceruta de tot mai multi angajati din spitale. Pintea: Scaderile nu sunt atat de dramatice

Nu vrem salarii speciale, dar meritam salarii normale

Miercuri dimineata, laaproape 70 de angajati au protestat trei ore din cauza scaderii veniturilor. Activitatea Institutului nu a fost afectata, insa angajatii sustin ca intentioneaza sa declanseze greva generala.Oamenii au scandat in fata cladirii in care lucreaza, folosind si vuvuzele sau fluiere pentru a face zgomot.Participantii au scandat "Salarii decente!", "Greva generala! Greva generala!", "Sporuri cuvenite" si au purtat cartoane cu mesaje precum "Protest spontan" sau "Nu vrem salarii speciale, dar meritam salarii normale"."Dupa ce ne-au promis dublari si triplari de salarii, au ajuns sa le reduca", a spus o participanta.Directorul Institutului Inimii Cluj-Napoca, Florin Crisan, a declarat pentru News.ro ca angajatii au iesit spontan in fata cladirii."Pe luna martie s-au platit doar salariile, in data de 5 aprilie, fara sporuri, adica fara a se aplica noul regulament privind sporurile, dar de cand vom aplica, sunt categorii de personal care vor pierde din venituri, ceea ce ii nemultumeste pe angajati", a spus directorul, care a adaugat ca se vor purta discutii cu Ministerul Sanatatii pentru a se gasi solutii.Si lapeste 100 de infirmiere, brancardieri, ingrijotori, dar si asistente si medici au protestat, miercuri, in curtea unitatii medicale, nemultumiti de veniturile obtinute in ultima luna, reclamand faptul ca sporurile primite s-au acordat diferentiat."Avem salarii, din cauza sporurilor scazute de la 75 la suta pe terapie intensiva la 50 la suta, mai mici decat spitalele din Barlad, decat Spitalul de Copii, decat alte spitale din teritoriu. Nu este normal dupa zeci de ani de munca in serviciu de terapie intensiva sa castigi bani putini. Nu este normal, la negocieri nu s-a intamplat nimic, doamna director ne arunca praf in ochi, s-au dat cateva sute de lei la salariu cand alte spitale au salarii mai mari decat noi. Sa veniti la terapie sa vedeti cum ingrijeste o asistenta sapte bolnavi, cum este dezastru, este Jihad in reanimare. Am invitat-o pe directoare sa vina sa vada ce se intampla acolo, cum se ingrijesc pacientii, nu ai cum efectiv sa-i ingrijesti", a spus o asistenta, citata de News.ro.La randul ei, o infirmiera a reclamat faptul ca medicii si asistentele primesc sporuri mai mari fata de restul personalului care lucreaza in aceleasi conditii."S-au facut diferente intre doctori, asistenti si infirmieri si ingrijitoare, dar fara noi nu se poate. S-a spus ca numai medicii si asistentele sunt in prima linie. Suntem insa si noi, noi nu am primit marire, mariri urmeaza din 2019, dar facem aceeasi munca. Sporul noi il avem 15 la suta deocamdata, s-au luptat sindicatele ca a ramas 15 la suta pentru ca era vorba de 13% si facem aceeasi munca, fara noi nu se poate, noi suntem de fapt in prima linie", a spus o infirmiera.Pe de alta parte, medicii sunt nemultumiti ca nu au primit sporurile maxime.Intre timp, Sorina Pintea si-a schimbat discursul. Daca inainte dadea asigurari ca nimeni nu pierde la salariu, acum spune ca scaderile pentru 10% din personalul sanitar nu sunt totusi atat de "dramatice".Mai mult, Pintea arunca din nou problema in curtea managerilor de spitale si sugereaza ca pacientii sunt nevoiti sa isi cumpere singuri medicamente si cele necesare in spital pentru ca bugetele erau cheltuite inainte pe sporuri maxime pentru toata lumea."Este vorba de o majorare clara a salariilor din sanatate pentru personalul medical, medici si asistenti medicali. Exista o anumita categorie care nu a beneficiat de cresteri salariale, ale salariului de incadrare pana in 2022. Pentru aceasta categorie au existat intr-adevar niste scaderi, dar nu atat de dramatice pe cat s-a vazut, pentru ca eu chiar am evaluat aproape fiecare spital din Bucuresti al carui personal a fost in strada la protest.Scaderile nu erau atat de dramatice si pentru care am gasit solutii. Pana la urma, daca ne-am permis sa luam sporuri maxime, ne-am permis un procent al cheltuielilor de personal de peste 80% la unele spitale, atunci ma intreb cum am tratat pacientii, am avut bani de medicamente, de materiale sanitare? Si poate acum pot sa-mi explic de ce la unele spitale pacientilor li se cerea sa aduca de acasa si medicamente si seringi", a declarat marti seara ministrul Pintea.A.S.