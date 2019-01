Greva minerilor a blocat CE Oltenia. Cat poate rezista Romania fara energia produsa de centrala-mamut

Ziare.

com

In vreme ce Ministerul Energiei si conducerea companiei ii indeamna pe salariati sa fie responsabili si sa reporneasca productia, oamenii sustin ca fara cresteri salariale si vouchere de vacanta nici nu poate fi vorba despre asa ceva.Dupa 2 zile de greva, inca de luni dimineata, reprezentantii muncitorilor de la CEO au intrat la negocieri cu conducerea societatii energetice. Discutiile - mediate de Doru Visan, secretar de stat din ME - au durat mai bine de 3 ore si n-au dus la nicio intelegere intre parti.La finalul negocierilor, Doru Visan le-a recomandat sindicalistilor sa notifice oficial conducerea companiei cu privire la greva (in conditiile in care la CEO exista un contract colectiv de munca in curs) si sa isi formuleze revendicarile potrivit legii.Directorul CEO, Sorin Boza, a declarat la finalul negocierilor ca minerii au, in prezent, revendicari pe care societatea nu le poate indeplini. Printre ele, cresteri salariale de 40%."Va dati seama ca este o problema sa putem majora salariile in asemenea masura. Eu am propus o crestere de circa 12%, dar numai pentru personalul din productie, nu si pentru TESA", a declarat Sorin Boza.Acesta a mai spus ca societatea are rezerve de carbune de circa 650.000 de tone, care i-ar ajunge cam o saptamana. In aceste conditii, momentan, alimentarea cu energie a romanilor nu este pusa in pericol.Cu toate acestea, secretarul de stat Doru Visan a anuntat ca Ministerul Energiei a notificat deja institutiile statului cu privire la aceasta situatie, "iar daca este pusa in pericol siguranta sistemului energetic national (SEN), se va actiona ca atare". Cu alte cuvinte, in ciuda asigurarilor date de conducerea CEO, pericol sa ramanem fara suficienta energie, in Romania, in plina iarna, exista...