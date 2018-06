Grupurile civice fac apel la non-violenta la protestul din seara asta: Guvernul si Dragnea trebuie sa plece

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa remis duminica, cetatenii care ies in strada trebuie sa fie calmi si sa nu raspunda la provocari, iar fortele de ordine sa fie "discrete, calme si sa respecte dreptul la libera exprimare al cetatenilor".Comunicatul este transmis in contextul in care protestul desfasurat miercuri seara a fost marcat de violente intre jandarmi si protestatari."In asteptarea manifestatiilor publice de azi si din zilele urmatoare pentru apararea statului de drept, independentei Justitiei si luptei anticoruptie, grupurile civice semnatare fac un apel catre:1. Cetatenii care vor iesi in strada sa fie calmi, sa nu raspunda la provocari si sa izoleze orice persoana sau grup care instiga la violenta. Ascendentul moral fata de o guvernare mincinoasa, abuziva si autoritarista este principala noastra arma, prin care am castigat admiratia si sprijinul partenerilor nostri din UE si NATO.2. Fortele de ordine sa fie discrete, calme si sa respecte dreptul la libera exprimare al cetatenilor.. Atitudinea Jandarmeriei din data de 21 iunie a fost un model de respect fata de cetateni si ea trebuie replicata azi si in urmatoarele zile", se arata in documentul citat.De asemenea, organizatiile civice mai arata ca protestele sau nesupunerea civica sunt legitime si morale, insa violenta nu, facand totodata apel la manifestanti sa fie fermi, dar nu violenti."Manifestatiile urmaresc demisia Guvernului, demisia Presedintelui Camerei Deputatilor, precum si oprirea definitiva a schimbarii codurilor penale si a atacului brutal asupra independentei justitiei si magistratilor. Protestele sau nesupunerea civica sunt legitime si morale. Violenta nu este! Fiti fermi, dar nu violenti!", mai precizeaza comunicatul.Grupurile civice semnatare ale documentului sunt:Amintim ca in aceasta seara este anuntat un protest intitulat "Cod rosu de OUG", care urmeaza sa se desfasoare in Piata Victoriei. Peste cinci mii de persoane s-au aratat pana acum interesate de evenimentul creat pe Facebook.Iata aici mai multe detalii: Romanii ies duminica in strada, de teama unei ordonante privind Codurile penale: Cod ROSU de OUG In acest context, amintim ca si sambata seara, romanii au iesit din case pentru a protesta fata de guvernarea PSD si incercarile social-democratilor de a-l salva pe Liviu Dragnea de sentinta de inchisoare cu executare primita recent prin modificarea legilor justitiei.Iata cum s-a desfasurat protestul de sambata seara: Romanii au iesit din nou in strada pentru a protesta fata de asaltul PSD asupra justitiei: Bucuresti! Lupta Bucuresti!