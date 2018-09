Gust de libertate, protest la o luna de la violentele jandarmilor: Va participa si pianistul care a cantat in diverse zone de conflict

Ziare.

Evenimentul este anuntat pentru 8 septembrie, la ora 18:00, in Piata Victoriei si este organizat de Rezistenta, Initiativa Romania, Stafeta Steagului Uniunii Europene, Actiunea Civica Galati, Coruptia Ucide si Aradul Civic.Organizatorii anunta ca la protestul de pe 8 septembrie va canta si pianistul Klavierkunst, pe numele sau real Davide Martello, care a devenit celebru dupa ce, in 2013, a cantat in timpul protestelor din Piata Taksim din Istanbul. Acesta a mai cantat si la Battaclan, la Euromaidanul din Kiev sau in Afghanistan."La aproape o luna de la evenimentele din 10 august, ne intalnim in acelasi loc ca sa demonstram ca suntem multi, uniti si puternici, si ca gustul pentru libertate nu poate fi indepartat nici cu gaze lacrimogene, nici cu pulane, nici cu tunuri cu apa.De asemenea, e un bun prilej sa le aratam ca ii vedem in continuare, stim ca singura lor preocupare este cum sa dea OUG pentru amnistie si gratiere si nu vom permite asa ceva", se anunta pe pagina de Facebook a evenimentului Gust de libertate / A Taste for Freedom "Ne vedem Sambata 8 septembrie de la ora 18:00 in Piata Victoriei cu gust de libertate si respect pentru victimele abuzurilor", transmit organizatorii.A.G.