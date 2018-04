Iasi: Sindicalistii din sanatate anunta proteste pentru vineri. Salariatii din spitale sunt revoltati, este un haos in sistemul medical

Ziare.

Iulian Cozianu a declarat miercuri ca in majoritatea spitalelor din Iasi situatia este tensionata, pentru ca veniturile unora dintre angajati sunt mai mici decat cele incasate in luna precedenta."Salariatii din toate spitalele sunt revoltati. Este un haos in sistemul medical, iar legea salarizarii a creat inechitati. Sunt situatii cand oamenii vor primi cu pana la 1.300 de lei mai putin. Cred ca vor urma proteste in fiecare zi in spitale , zilnic primesc mesaje de la zeci de angajati disperati", a afirmat liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu.El a spus ca salariatii din sistemul medical nu doresc altceva decat revenirea la veniturile din luna ianuarie."Vom discuta cu prefectul, pentru a face solicitari la Ministerul Sanatatii si la Casa de Sanatate, pentru ca situatia este dramatica. Ministerul a gresit, trebuia o formula corecta pentru toti angajatii. S-a ajuns ca un spital de rang inferior sa poata acorda sporurile la nivelul maxim pentru ca ordonatorul de credite i-a permis acest lucru, iar spitalele universitare, asa cum sunt cele din judetul Iasi, sa aiba venituri mai mici decat spitalele de rang inferior", a declarat Iulian Cozianu, presedinte Sanitas Iasi.In ultimele zile, zeci de angajati de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi au protestat in fata unitatii medicale, dupa ce veniturile angajatilor au fost diminuate cu sume cuprinse intre 500 si 1.300 de lei.