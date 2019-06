In plin scandal cu maghiarii pentru Valea Uzului, la Cluj are loc azi un mars pentru impacarea tuturor etniilor

Ziare.

Evenimentul " Pentru solidaritatea interetnica-Az interetnikus szolidaritasert ", va incepe la ora 19:00, in Piata Unirii, din Cluj Napoca."Clujeni pentru solidaritatea interetnica!Nu vom fi manipulati!Nu ne vom scuipa in fata prietenii si vecinii pentru ca asa vor niste politruci in cautare de scandal si voturi.Nu ne vom sacrifica linistea din cauza isteriilor etnico-nationaliste.Nu vom accepta violenta si provocarile.Romani, unguri, nemti, romi, ce-om mai fi, suntem cetateni demni si lucizi.Iesim din nou in strada pentru o Romanie europeana, incluziva, fara sovinism, rasism si cult al urii", au transmis organizatorii pe Facebook.Acelasi mesaj este scris si in limba maghiara.Marsul are loc in contextul scandalului de la Valea Uzului, inceput acum ceva timp si continuat in aceasta saptamana cand a avut loc un moment tensionat in zona. Peste 1.000 de maghiari au format, joi, un lant uman in fata Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a nu permite accesul la manifestarile care sunt organizate de Ziua Eroilor de mai multe asociatii romanesti.La fata locului au venit mai multi jandarmi si politisti. Mai multi cetateni romani aflati in preajma cimitirului pentru a sarbatori Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi si au patruns in cimitir. La randul lor, maghiarii care au format un lant uman au inceput sa se retraga.A.G.