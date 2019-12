Inca un protest cu ligheane in fata Primariei Capitalei (Video)

Ziare.

Oamenii au venit cu ligheane si cu pancarte pe care sunt transmise mesaje legate de faptul ca multi bucuresteni nu au apa calda si caldura.La protest este prezent si Ciprian Ciucu, fost consilier municipal."Tevile nu se repara singure. Trebuie sapat Bucurestiul. Asta este adevarul. Este o masura nepopulara sa se apuce sa sape Bucurestiul, dar este ceva absolut necesar. Nu mai conteaza imaginea unuia sau altuia, ci conteaza sa facem ceea ce este nevoie pentru bucuresteni.Avem o retea executata in anii '60 si '70 care si-a depasit de doua ori durata de viata. In lipsa unei solutii imi este frica ca ne vom indrepta spre centrale de apartament care vor polua foarte mult orasul. Se va pune foarte multa presiune pe reteaua de electricitate care nu va face fata.Banii alocati pana acum nu au fost suficienti. Este vorba despre foarte multi bani care trebuie sa fie alocati RADET si mai important este ca trebuie sa se faca un plan de multiinvestitii anual. Vorbim de sume foarte mari. (...) Reteaua nu trebuie doar inlocuita, ci reproiectata si redimensionata. Cine zice ca o face intr-un an doi minte. Este vorba despre un plan pe multi ani, este o problema extrem de complexa. Este vorba de sute de milioane de euro, spre un miliard", a declarat Ciucu."A inceput campania de realegere a Gabrielei Catastrofirea cu programul "primul lighean", oferit de Compania Municipala de Ligheane", a transmis un protestatar.Amintim ca si saptamana trecuta a avut loc un protest la Primaria Municipiului Bucuresti.Cateva zeci de membri ai PNL s-au adunat, vineri, la sediul PMB, cerandu-i Gabrielei Firea se rezolve problema termoficarii sau sa plece acasa alaturi de cei care administreaza sistemul