Incep protestele la Guvern: Unii angajati din sanatate nu mai stau dupa sindicate, ies direct in strada

Biologii, chimistii si biochimistii nici macar n-au mai asteptat protestele organizate de federatiile sindicale si au depus inca de luni o cerere la Primaria Capitalei pentru a le fi autorizat un protest in fata Guvernului.Manifestatia va avea loc, potrivit unui comunicat remis, in care se precizeaza, totusi, ca pana la aceasta ora Primaria nu a dat un raspuns."Biologii, chimistii si biochimistii din sistemul sanitar si invatamantul medical superior vor protesta fata de Legea-cadru 153/2017 de salarizare a personalului platit din fonduri publice si pentru armonizarea profesiei conform standardelor UE", se arata in comunicatul remis Ziare.com.Acestia isi explica protestul prin faptul ca actiunile anterioare nu au avut niciun rezultat.Amintim ca angajatii din aceste categorii au facut proteste spontane in peste 20 de spitale din tara si 652 de biologi, biochimisti si chimisti (doua treimi din total) au semnat un Memoriu in care se cerea modificarea grilelor de salarizare din Legea cadru 153/2017.Ei spun ca au fost generate discrepante si frustrari uriase intre ei si colegii medici de laborator, desi au atributii si responsabilitati identice. Pana la intrarea in vigoare a Legii Salarizarii, salariile acestora erau aproximativ egale, iar acum raportul de salarizare este de aproximativ 1 la 3 intre biologii/biochimistii/chimistii principali si medicii specialisti de laborator. Sanitas a anuntat luni ca va organiza pichete in datele de 22, 24, 27 si 29 martie la sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor, precum si cel al PSD.Totodata, in aprilie va avea loc un miting unde se estimeaza ca vor participa in jur de 20.000 de oameni, iar intre timp vor fi stranse semnaturi pentru declansarea grevei generale. Decizii similare au anuntat si cei de la Federatia Sindicala Hipocrat.Contactat de, Relu Cocos, doctor biolog la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", ne-a explicat de ce au decis sa nu astepte manifestatiile organizate de federatiile sindicale."Biologii, biochimistii sunt inscrisi in majoritate in Sanitas si acestia nu vorbesc deloc despre noi. Nici acele greve spontane care au fost organizate in spitale au fost tot fara ei, pentru ca ei vorbesc despre asistenti, ca aceia sunt majoritari in Sanitas, au obtinut coeficientii de salarizare doriti, si acum vad ca vorbesc de sporuri. De aceea, toata lumea este foarte suparata si incercam sa nu ne mai asociem cu acesti 'sindicalisti' intre ghilimele.Foarte multi vor iesi din sindicat si o sa cautam unul care sa ne reprezinte", ne-a declarat Cocos.