Incidente in Pasajul de la Universitate: Jandarmii au blocat sute de protestatari si nu i-au lasat sa ajunga la miting

Fortele de ordine au blocat sute de oameni in Pasajul Universitatii. Mai intai, jandarmii au organizat un filtru unde ii perchezitionau pe manifestantii sositi cu metroul de la Gara de Nord, pentru ca printre ei s-ar afla si suporterii unor echipe de fotbal.Potrivit Antena3, asupra unui protestatar s-au gasit o surubelnita si un pistol, care s-a dovedit a fi de jucarie. Barbatul a fost dus la Sectia 4 Politie pentru verificari.Apoi, jandarmii aflati in pasaj au spus ca este vorba despre masuri de ordine care sa evite blocarea traficului si au permis urcarea spre piata pe la iesirea de la Teatrul National, dar nu si pe scarile de la Universitate, ceea ce a provocat o aglomeratie de nedescris in subteran.Oamenii au scandat "Dati-ne drumul" in Pasajul Universitatii si pana la urma jandarmii au renuntat la masura luata.Mii de oameni protesteaza in Piata Universitatii, unde au depasit cordoanele de jandarmi si au patruns pe carosabil blocand circulatia. Jandarmeria Romana a anuntat ca a mobilizat echipe ale fortelor de ordine din mai multe judete pentru a asigura ordinea la miting.