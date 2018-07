Incidente in Piata Victoriei: Protestatarii au blocat o trecere de pietoni

Ziare.

Cateva zeci de protestatari se aflau, in jurul orei 18.30, in Piata Victoriei din Capitala. Ca si in ziua precedenta, o parte dintre acestia au incercat sa blocheze circulatia in piata.Mai intai au pornit sa traverseze continuu o trecere de pietoni dinspre Bd. Mihalache si au intrat in conflict atat cu jandarmii aflati in Piata Victoriei, cat si cu politistii de la Rutiera.Potrivit Digi24, soferii au asteptat cu multa rabdare in masini, spunand ca inteleg si sustin protestul. In acest timp, jandarmii au incercat sa ii impiedice pe ceilalti protestatari sa se indrepte catre Bd. Mihalache.- in Piata Victoriei se aude imnul Romaniei- Protestatarii striga " PSD ciuma rosie", "Demisia", "Nu vrem sa fim condusi de hoti ", "Fara penali", "Cat de javra poti sa fii, sa furi bani de la copii"- numarul de forte de ordine este tot mai mare. Protestatarii in continuare insista sa traverseze pe trecerea de pietoni. Este o negociere permanenta cu fortele de ordine care lasa minute bune masinile sa treaca, dupa care, la cererile din ce in ce mai vocale ale oamenilor, le da voie si acestora sa treaca.- Peste 500 de oameni se mai afla in Piata Victoriei. Zeci de jandarmi asezati foarte aproape unul de celalalt inconjoara zona in care se protesteaza pasnic- Sute de oameni s-au adunat deja in Piata Victoriei. Au fost ridicate gardurile de protectieMai multi tineri s-au aliniat de-a lungul trecerii de pietoni tinand in fata un banner mare pe care scrie Depolitizarea CCR . O masina de pompieri si o ambulanta au trecut prin zona si oamenii s-au retras imediat.- Cateva zeci de protestatari se afla in Piata Victoriei.Proteste sunt anuntat si la Cluj Napoca si Iasi.***Un nou protest a fost anuntat, pentru joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de modificarile aduse Codului penal si Codului de procedura penala. Proteste sunt anuntate si in mai multe orase din tara.Protestul a fost anuntat de Comunitatea Facebook "Coruptia ucide", intitulat Blocam Codurile Penalilor! Protestam fata de modificarile votate pentru scaparea lui Livu Dragnea, dar si pentru albirea a peste 2.000 de dosare de abuz in serviciu."Acceptati modificarile votate pentru scaparea lui Liviu Dragnea dar si albirea dosarelor a peste 2000 de inculpati pentru abuz in serviciu?Daca nu, atunci ne vedem in strada!Ce vrea puterea? Sa scape cei mai corupti si responsabili pentru situatia in care se afla Romania acum. Si mai vor ca jurnalistii care ne vor informa despre faradelegile facute de ei, sa faca puscarie. Da, asta vor. Nu este nicio exagerare cand afirmam ca vom ajunge in dictatura partidului aflat la putere, daca nu intervenim acum.Pana acum, nu au reusit sa isi treaca legile favorabile lor. Iar asta ti se datoreaza si tie pentru faptul ca ai iesit in strada. Acum, Romania are nevoie de noi mai mult ca niciodata, are nevoie ca toti cetatenii ei sa o apere. Ieri am aratat ca se poate, dar astazi trebuie sa aratam ca suntem fermi si uniti pentru o justitie independenta.Constitutia: Art. 55 - Apararea tarii(1) Cetatenii au dreptul si obligatia sa apere Romania", este mesajul postat de comunitatea Coruptia ucide.